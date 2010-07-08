Украина и РФ приняли соглашение о государственной границе

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации соглашения между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 347 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрена ратификация соглашения, которая «совершена 17 мая 2010 года в городе Киеве». Данным соглашением предусмотрено, что для обозначения украинско-российской государственной границы на местности и подготовки документов демаркации Украина и Россия создают общую демаркационную комиссию.

Как отмечается в пояснительной записке к данному закону, ратификация этого соглашения создаст «правовые основания для осуществления комплекса мер по демаркации украинско-российской государственной границы, что позволит завершить договорно-правовое оформление сухопутного участка государственной границы Украины с РФ».