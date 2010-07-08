ГЛАВНОЕ на 8 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Международные отношения

Верховная Рада Украины приняла закон «О ратификации соглашения между Украиной и РФ о демаркации украинско-российской государственной границы».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 347 из 425 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрена ратификация соглашения, которая «совершена 17 мая 2010 года в городе Киеве». Данным соглашением предусмотрено, что для обозначения украинско-российской государственной границы на местности и подготовки документов демаркации Украина и Россия создают общую демаркационную комиссию.

Как отмечается в пояснительной записке к данному закону, ратификация этого соглашения создаст «правовые основания для осуществления комплекса мер по демаркации украинско-российской государственной границы, что позволит завершить договорно-правовое оформление сухопутного участка государственной границы Украины с РФ».

Финансы

МВФ повысил прогноз темпов роста экономик мира

Международный валютный фонд /МВФ/ повысил прогноз темпов экономического роста в мире, в частности, в странах СНГ. Темпы экономического роста в регионе как в 2010, так и в 2011 годах составят по 4,3%. Это на 0,3 и 0,7 процентных пункта выше апрельских показателей.

Рост мировой экономики, согласно оценкам МВФ, в 2010 г составит 4,6%, что на 0,4 процентных пункта выше по сравнению с весенними ожиданиями. Прогноз на 2011 г остался неизменным и равен 4,3%.

"Локомотивами развития" выступают Китай и Индия: их экономический рост в ближайшее время будет составлять около 9-10 проц. У стран с развитой экономикой темп роста в 2010 г повышается до 2,6 проц /по сравнению с апрельским показателем в 2,3 проц/, а в 2011 г остается на уровне 2,4 проц. Наилучшие перспективы у США, чья экономика в нынешнем году вырастет на 3,3 проц, а в следующем - на 2,9 проц. В обоих случаях корректировка, сделанная МВФ, равна примерно 0,25 проц.

Экономика стран зоны евро, по оценкам МВФ, в 2010 г вырастет только на 1 проц, а в 2011 г - на 1,3 проц. Причем, если первый показатель за прошедшие с апреля месяцы не изменился, то второй понизился на 0,2 процентных пункта.

Несмотря на некоторое улучшение прогнозов, авторы доклада отмечают, что "в условиях возобновления финансовой нестабильности риски ухудшения ситуации резко возросли". Они обращают внимание на необходимость реализации "политики по восстановлению доверия и стабильности". В особенности это касается, по их мнению, стран зоны евро. Согласно рекомендациям, развитым странам следует заняться "вызывающей доверие бюджетной консолидацией", а государствам с развивающейся экономикой - предпринять шаги, которые будут "содействовать перебалансированию мирового спроса". Речь, в частности, идет о структурных реформах, передает ПРАЙМ-ТАСС.

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Проект Налогового кодекса вынесут на всенародное обсуждение

Верховная Рада поддержала проект постановления “О всенародном обсуждении проекта Налогового кодекса Украины”, внесенный председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 250 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение, в связи с чем до 14 июля передать в установленном порядке Кабинету Министров текст проекта Налогового кодекса, подготовленного Комитетом ВР по вопросам налоговой и таможенной политики ко второму чтению, с учетом предложений субъектов права законодательной инициативы.

Правительству поручено обеспечить обнародование проекта Налогового кодекса и надлежащие условия для проведения его всенародного обсуждения, а также обобщить результаты всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса, и до 5 сентября подать их в Верховную Раду.

Кроме того, рекомендует Кабинету Министров разработать и представить в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на следующий год на основе новых Налогового и Бюджетного кодексов Украины.

Комитету ВР по вопросам налоговой и таможенной политики поручено внести на рассмотрение парламента во втором чтении доработанный с учетом результатов всенародного обсуждения проект Налогового кодекса до 10 сентября 2010 года.

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Верховная Рада приняла в новой редакции Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ, после рассмотрения законопроекта во втором чтении были подготовлены согласованные предложения с учетом почти всех предложений Главного юридического управления аппарата Верховной Рады Украины.

Первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании парламента, отметил, что также учтены предложения Администрации Президента с тем, чтобы в последующем не было ветирования закона.

А.МАРТЫНЮК отметил, что в согласованных предложениях «учтено абсолютное большинство замечаний Главного юридического управления аппарата ВР». Он подчеркнул, что ими возобновлены полностью все права и полномочия, предусмотренные Регламентом ВР относительно участия парламента в подготовке к рассмотрению и принятию проекта бюджета.

Он напомнил, что в проекте изменений в Бюджетный кодекс, подготовленном ко второму чтению, было много норм, которые сокращали полномочия парламента в этом вопросе.

А.МАРТЫНЮК также подчеркнул, что предусмотрено разбить на два закона рассмотренный во втором чтении законопроект. По его словам, речь идет о том, что один закон – это «чистый закон», то есть новая редакция Бюджетного кодекса, а также принимается Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Бюджетного кодекса Украины». Он подчеркнул, что эти два закона должны одновременно вступить в силу.

При этом в сессионном зале развернулась дискуссия между представителями парламента и Кабинета министров относительно нормы, которой предусматривалось предоставить право правительства принимать нормативно-правовые акты до урегулирования данных вопросов законодательно. Правительство настаивало на необходимости такой нормы.

Председательствующий на заседании А.МАРТЫНЮК и представители оппозиции отмечали то, что в результате принятия такой нормы в Украину вернется система декретов Кабинета министров. По его словам, правительство предлагало ввести норму о том, что размеры государственных социальных гарантий, которые определяются в зависимости от прожиточного минимума, устанавливаются соответствующими законами Украины, законом о государственном бюджете и нормативно-правовыми актами правительства до урегулирования таких вопросов законами. А.МАРТЫНЮК отметил: «То есть мы возвращаемся к известным декретам Кабинета министров Украины». Он отметил, что Конституция предусматривает, что эти вопросы определяются только законами.

Министр финансов Федор ЯРОШЕНКО настаивал на необходимости принятия такой нормы и даже во время голосования за исключение такой нормы просил сессионный зал не поддерживать такое предложение. Но, несмотря на такую позицию Минфина, 369 голосами все же было принято решение об исключении нормы, которая предлагалась правительством.

Для обеспечения стабильности бюджетной системы законом предусмотрено установить на постоянной основе отдельные нормы, которые ежегодно регулировались законом о государственном бюджете.

В частности, определены состав доходов общего фонда государственного бюджета, перечень защищенных расходов бюджета, процедура перечисления дотаций выравнивания местным бюджетам, конкретизированы субвенции из государственного бюджета местным бюджетам по государственным программам социальной защиты и пр.

Пересмотрены источники доходов местных бюджетов, упорядочены расходные полномочия местных бюджетов.

Отнесены в полном объеме к доходам местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных отношений, фиксированный налог на доходы от предпринимательской деятельности, единый налог для субъектов малого предпринимательства и плата за землю (которые засчитываются в бюджеты местного самоуправления), поступление административных штрафов, плата за торговый патент на осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (за исключением платы за приобретение торговых патентов пунктами продажи нефтепродуктов (автозаправочными станциями, заправочными пунктами), которые взимаются исполнительными органами соответствующих местных советов; налог на недвижимое имущество (недвижимость), отличное от земельного участка, в составе местных налогов и сборов.

Кроме того, предусмотрено согласование других законов Украины с изменениями в Бюджетный кодекс Украины (изменения к 26 законам, в частности Гражданскому кодексу Украины, Водному кодексу Украины, Земельному кодексу Украины, Хозяйственному кодексу Украины, Кодексу Украины об административных правонарушениях, Уголовному кодексу Украины и другим законодательным актам).

ТЭК

Компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) начала переговоры с правительством Украины с целью подписания мирового соглашения.

Об этом сказано в сообщении Vanco Prуckerchenska, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что компания Vanco Prуckerchenska и государство Украина приостановили на 3 месяца арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора касательно Соглашения о разделе продукции (СРП).

«Наша позиция заключается в том, чтобы частью возможного мирового соглашения стали гарантии, которые бы на протяжении всего периода реализации проекта по разработке Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря обезопасили нашу компанию от того вмешательства и блокирования деятельности, с которыми нам пришлось столкнуться во времена работы предыдущего Кабинета Министров. Мы считаем, что сейчас есть все шансы разрешить спорные вопросы и подписать мировое соглашение», – отметил президент компании Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

При этом он выразил уверенность, что компании удастся быстро подписать мировое соглашение. «Уверен, что при существующем конструктивном подходе нынешнего правительства мы сможем достаточно быстро достичь соглашения, и, таким образом, Украина сможет продвинуться на пути к собственной энергетической независимости. Мирное урегулирование ситуации также станет мощным позитивным сигналом для международных нефтедобывающих компаний, иностранных инвесторов о том, что Украина действительно открыта для бизнеса», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 12 мая т.г. министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Кабинет Министров Украины предлагает компании Vanco Prykerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе, связанной с расторжением правительством Украины соглашения о разделе продукции.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

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ВР против вмешательства в ситуацию со Стокгольмским арбитражем

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 186 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предусматривалось обязать Министерство юстиции, в случае выдачи судом Украины исполнительного письма по решению Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против ЗАО «РосУкрЭнерго», обратиться в Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с просьбой предоставить разъяснение о способе выполнения указанного судебного решения.

Кроме того, предусматривалось обязать Кабинет министров запретить НАК «Нафтогаз Украины» использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, а также оборотные и другие средства НАК «Нафтогаз Украины», для погашения каких-либо долговых обязательств перед ЗАТ «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Также предусматривалось запретить правительству использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения каких-либо долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

ВР также планировала запретить Кабмину без разрешения парламента, оформленного соответствующим постановлением, предпринимать какие-либо шаги по погашению долговых обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед ЗАО «РосУкрЭнерго», в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

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Украина и Беларусь согласуют транзит нефти

Украина и Беларусь намерены до конца недели подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти через территорию Украины в Беларусь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что подписание этого соглашения будет способствовать реализации общих интересов двух стран относительно развития взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной отрасли.

«Белорусская сторона выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества относительно поставок нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с использованием нефтетранспортной системы Украины и железнодорожного транспорта Украины и Республики Беларусь», – отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Украина имеет технические возможности для приема нефти в черноморских портах, ее перевалки и последующей транспортировки в Беларусь с использованием железнодорожного и трубопроводного транспорта в соответствии с предложенными белорусской стороной объемами – до 4 млн. тонн нефти в период с 1 мая 2010 года по апрель 2011 года, с последующим увеличением до 10 млн. тонн нефти в год.

Также в сообщении отмечено, что реализация соглашения будет способствовать эффективному использованию транспортной инфраструктуры Украины, позволит увеличить объемы транспортировки нефти по территории Украины трубопроводным и железнодорожным транспортом, а также сохранить позиции Украины как ведущего транзитного государства.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году. Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает из Венесуэлы танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Нефть из Венесуэлы транзитом через Украину уже начала поступать на Мозырский НПЗ.

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Межведомственная комиссия при Министерстве топлива и энергетики Украины продлила срок приема предложений для участия в конкурсе по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом сказано в официальном сообщении комиссии, обнародованном на сайте Минтопэнерго.

Согласно сообщению, срок приема заявок продлен до 4 августа в связи с обращением компании Westinghouse Electric Company (США).

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. При этом предполагалось, что участники предоставят свои предложения по реализации проекта до 21 июля.

Решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

5 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом Министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

Погода

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в южной части местами сильные дожди, град, при грозах шквалы 15-20 м/с, лишь в северных, восточных областях и на Закарпатье без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, в Крыму и Приазовье местами 21-23°, в западных областях 9-14°, днем в Украине 23-28°, в восточной части 30-34°.

В Киевской области в пятницу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 24-28°, в районе Одессы 19°, в Днепре в районе Киева 24°.

Химпром

Министерство промышленной политики Украины разработало концепцию программы реформирования химической отрасли на 2011-2022 гг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики.

Согласно сообщению, министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ провел совещание с руководителями ведущих отечественных предприятий, на котором была рассмотрена разработанная Минпромполитики концепция Государственной целевой экономической программы развития и реформирования химической отрасли Украины на 2011-2022 годы.

Министр убежден, что химическая отрасль сегодня нуждается в реформировании, в первую очередь, путем инновационно-инвестиционной политики. «Инвестиционная деятельность – чрезвычайно важная составляющая успешного развития химической отрасли. Мы должны принять решения для повышения инвестиционной привлекательности химической отрасли Украины», - отметил Д.КОЛЕСНИКОВ.

По прогнозам экспертов, реализация Государственной целевой экономической программы развития и реформирования химической отрасли Украины на 2011-2022 гг. позволит увеличить долю продукции химического комплекса в общем выпуске продукции перерабатывающей промышленности до 8-9%, стабилизировать среднегодовой темп прироста товарного производства на уровне 5-6% в 2013-2022 гг. А также позволит уменьшить энергоемкость производств за счет комплексного внедрения энергохранящих технологий (на 22-25% до 2022 года), сократить объем вредных выбросов предприятий в окружающую среду на 15-20% и повысить производительность труда (производство продукции в стоимостных показателях на одного работающего) в период до 2022 года на 20-25%, сравнительно с 2009 г.

Отмечается, что министр поручил создать рабочие группы, которые будут работать над предложениями к программе, и уже до 21 июля проведут заседания.

(УНИАН)