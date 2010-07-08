«Укргазвыдобування» внедряет экологический мониторинг

ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» завершила экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха на Ланнивском газоконденсатном месторождении (Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что по результатам исследования, проведенном отделом экологических исследований УкрНИИгаза было выявлено, что после проведенной реконструкции Ланнивского промысла валовые выбросы уменьшились в 1,5 раза, по сравнению с предыдущими исследованиями, которые проводились в прошлые годы.

Компания отмечает, что фактические выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников загрязнения не превышают показателей нормативных предельнодопустимых концентраций. Ни по одному загрязняющему веществу не выявлено превышение норм действующего природоохранного законодательства Украины в сфере охраны атмосферного воздуха.

Существенного уменьшения вредных выбросов на Ланнивском месторождении удалось добиться благодаря проведению комплексной реконструкции газопромысла. В частности, на месторождении была осуществлена замена энергетических агрегатов и установка низкотемпературной сепарации.

По словам директора ДК «Укргазвыдобування» Юрия БОРИСОВА, компания постоянно проводит работы по уменьшению техногенной нагрузки на окружающую среду. «Это лишь начало нашей работы в экологической сфере. Мы стремимся, чтобы «Укргазвыдобування» стала первой среди нефтегазодобывающих компаний Украины в сфере охраны окружающей среды», - добавил Ю.БОРИСОВ.

Справка УНИАН. Ланнивское газоконденсатное месторождение находится в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины на территории Красноградского района (Харьковская обл.). Месторождение открыто в 1965 г, начальные запасы газа приблизительно 10 млрд куб. м. Разработку месторождения осуществляет ГПУ «Шебелинкагазвыдобування».