Ежель спокойно оценивает свою отставку
14:41, 08 июля 2010Разное
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"Я человек, воспитанный флотом"
Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ спокойно оценивает ситуацию относительно возможного решения СНБО об отставке с должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил перед началом заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится сегодня.
«Я человек, воспитанный флотом. А на флоте говорят: чем сложнее обстановка, тем спокойнее командир», - сказал министр обороны.
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