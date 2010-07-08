«ХайдельбергЦемент Украина» направит 34 млн. грн. на экологические проекты

Предприятие «ХайдельбергЦемент Украина» в следующем 2011 году намерено инвестировать 34 млн. грн. на экологические проекты своего филиала, расположенного в Амвросиевскм районе Донецкой области («Донцемент»).

Как сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации, такие цифры прозвучали сегодня на совещании в ОГА, где рассматривался вопрос реализации инвестиционного проекта ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» в регионе.

Так, из экологических проектов, внедряемых в следующем году на этом цементном заводе, будет строительство нового пылеочистного оборудования обертовой печи №8, стоимостью 25,4 млн. грн.; строительство ливневой канализации, проектной стоимостью 2,8 млн. грн.

Кроме того, в рамках этой инвестиционного экологической программы запланировано в 2011 году строительство нового пылеочистного оборудования на сушильном барабане, на что завод намерен потратить 5,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Heidelberg Cement (ХайдельбергЦемент) — немецкая компания, одна из крупнейших производителей цемента. Компания присутствует на рынке Украины с 2001 года.

Амвросиевский цементный завод с 2006 завод входит в состав Группы HeidelbergCement.

С января 2009 г. в результате реорганизации предприятие вошло в состав ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» как Амвросиевский филиал (в ПАО «ХайдельбергЦемент Украина», кроме Амвросиевского филиала,, входят Днепродзержинский, Енакиевский и Кроворожский филиалы).

Общая площадь предприятия составляет около 1,22 тыс. га, в том числе карьеры занимают - 749,55 га; строительные площади – 469,6 га.

Приоритетной продукцией предприятия являються высококачественные и специальные цементы (ПЦ I 500, ПЦ I 500-Н, ССПЦ- 400 ДО), которые соответствуют международным стандартам ISO 9001.

Производственные мощности по выпуску основних видов продукции предприятия составляют: 2 млн. тонн клинкера и 2,5 млн. тонн цемента в год. В прошлом 2009 году предприятием было призведено 554,6 тыс. тонн цемента и 238,1 тыс. тонн клинкера.