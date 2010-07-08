Януковича возмутила безответственность Ежеля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его возмущает безответственность министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ и других военных руководителей на фоне несостоятельности военной авиации выполнять боевые задачи по назначению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в своем выступлении на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам ситуации в Вооруженных Силах.

Президент подтвердил обнародованную в СМИ информацию о том, что он принял решение провести внеочередное заседание СНБО, посвященное деятельности Минобороны и состоянию дел в ВСУ, после посещения 4 июля авиационной войсковой части в Бельбеке (Крым).

«Я начал спрашивать руководителя военной части: скажи, пожалуйста, как вы выполняете задачи боевые, как вы дежурите – готовься к докладу», - рассказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, командир ему ответил: «Виктор Федорович, у нас ситуация очень сложная. Мы не готовы к выполнению задач».

При этом глава государства отметил, что по этому вопросу боеготовности не имеет права обнародовать больше информации.

«Я сам себе задал вопрос: ну, хорошо, министр, как говорят, как свадебный генерал, приедет в Крым… Меня это возмутило. Я вам откровенно скажу: я не молодой чиновник и руководитель, и я знаю: если принимается решение проводить такие мероприятия (в тот день при участии Президента в Крыму состоялись торжества по случаю дня Военно-Морских сил Украины – УНИАН), то министр должен приехать заблаговременно», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что в этом вопросе не должно быть праздничного настроения.

«Не парадные марши нужно играть, а другие марши. Я говорю обо всем со всей ответственностью», - отметил глава государства.