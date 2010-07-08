Главное на 8 июля (вечер)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 256 из 414 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В парламент пришел первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, который призвал парламент поддержать данный законопроект.

Перед этим парламент не поддержал данный законопроект в первом чтении, поскольку фракция КПУ не проголосовала за него. При этом первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил, что «все предложения фракции КПУ были учтены правительством Украины», поэтому закон принят.

В то же время на заседании парламента не было озвучено, что же все-таки предложила фракция КПУ и какие предложения учтены.

Законопроект был принят сразу как закон без всякого обсуждения.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в законы Украины «Об осуществлении государственных закупок» и «Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 255 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Изменениями предусмотрено, что закупка товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых является специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине Евро-2012, может осуществляться по процедуре закупки у одного участника без согласования с уполномоченным органом в сфере закупок, в соответствии с чем заказчик заключает договор о закупке с участником после проведения с ним переговоров.

Процедура закупки у одного участника применяется заказчиком после согласования со специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по обеспечению осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Определенные документы, которые необходимо подать для применения процедуры закупки у одного участника, заказчик подает в специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти.

Законом предусмотрено, что заказчик информирует уполномоченный орган в сфере закупок о проведении процедуры закупки у одного участника на протяжении 5 рабочих дней.

Информация о результатах проведения процедуры закупки бесплатно публикуется в государственном официальном печатном издании по вопросам закупок на протяжении семи дней со дня заключения договора о закупке.

Верховная Рада Украины приняла закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 250 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные принципы обеспечения сбора и учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок его начисления и уплаты и полномочий органа, который осуществляет его сбор и ведение учета.

В законе определены плательщики единого взноса. Кроме того определены права и обязанности плательщика единого взноса.

Закон определяет размер единого взноса для каждой категории плательщиков и пропорции его распределения по видам общеобязательного государственного социального страхования с учетом того, что они должны обеспечивать застрахованным лицам страховые выплаты и социальные услуги, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании, а также финансирование мероприятий, направленных на профилактику страховых случаев, создание резерва средств для обеспечения страховых выплат и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и покрытия административных расходов по обеспечению функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

Законом предусмотрено, что единый взнос не входит в систему налогообложения. Налоговое законодательство не регулирует порядок начисления, исчисления и уплаты единого взноса.

Для бюджетных учреждений сумма единого взноса распределяется: на общеобязательное государственное социальное страхование на случай безработицы - 4,1322%; на общеобязательное государственное социальное страхование в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, связанными с захоронением, - 3,8567%; на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания – 0,551%; на общеобязательное государственное пенсионное страхование (в солидарную систему) - 91,4601%.

Единый взнос исчисляется исключительно в национальной валюте, в том числе из выплат (дохода), которые осуществляются в натуральной форме.

Исчисление единого взноса из сумм, выраженных в иностранной валюте, осуществляется путем пересчета указанных сумм в национальную валюту Украины по официальному курсу национальной валюты к иностранной валюте, установленному Национальным банком Украины на день исчисления единого взноса.

В законопроекте выписаны полномочия Пенсионного фонда относительно сбора и учета единого взноса.

Национальный банк Украины сократил предложение депозитных сертификатов с целью предотвращения притока спекулятивного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что при принятии решения относительно размещения депозитных сертификатов Национальный банк учитывает в том числе и уровень процентных ставок центральных банков других стран.

“Удержание ставок по операциям по мобилизации средств на уровне значительно выше, чем устанавливают другие центральные банки (Российской Федерации, еврозоны и др.), при относительной стабилизации экономической ситуации, а следовательно, и снижении риска инвестирования в Украину, может привести к притоку спекулятивного капитала. Указанные потоки капитала направляются лишь на получение прибыли и не имеют производительных целей для развития экономики”, - объяснили в Нацбанке.

НБУ отмечает, что он не является институтом, который предоставляет возможность отдельным банкам получать прибыль от размещения избыточных средств. “Банки, проводя политику по привлечению средств, должны иметь четкое представление о направлении этих средств в активные операции, а не надеяться на перенаправление свободных средств в депозитные сертификаты Национального банка с целью получения прибыли”, - отмечает регулятор.

В Нацбанке также подчеркнули, что принятию решения о сокращении предложений депозитных сертификатов Национального банка предшествовало решение о формировании банками всего объема обязательных резервов на отдельном счете в НБУ.

Новости ТЭК

Госпредприятие «Энергорынок» выставит на первом тестовом аукционе по продаже электроэнергии в рамках перехода к рынку двухсторонних договоров 576,138 млн кВт/ч (576,138 тыс. МВт/ч) электроэнергии по стартовой цене 241,4472 грн за МВт/ч (без НДС).

Об этом сообщается на официальном сайте оператора Оптового рынка электроэнергии.

Согласно сообщению, на аукционе будет предложена к реализации электроэнергия, выработанная НАЭК «Энергоатом», а также 5-ю тепловыми генкомпаниями, которая будет продаваться ровным графиком по принципу «сандвича» (при покупке 1 кВт/ч электроэнергии АЭС покупатель обязательно покупает1 кВт/ч электроэнергии ТЭС).

Электроэнергия разбита на 8 лотов, начальная цена которых колеблется от 724 грн. до 8,981 млн. грн.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 15 июля. Аукцион состоится 20 июля в 10.00 в админздании НКРЭ.

Garensia Enterprises Limited (Кипр) сконцентрировала 28,84% акций энергоснабжающей компании ОАО «Харьковоблэнерго».

Об этом акционерное общество сообщило в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на информацию, предоставленную регистратором.

Согласно сообщению, на момент обнародования информации о смене собственников сведения о том, кто из акционеров уменьшил свою долю в АО, у регистратора отсутсововали.

Приватизация

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Верховный суд Украины с кассационным представлением на судебные решения по искам компаний – участников конкурса по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) – ООО «Нортима» и ООО «Фрунзе-Флора» в части не допустить взыскания с государства штрафных санкций за незаконное использование средств с их гарантийных взносов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации представитель Генеральной прокуратуры.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, в связи с направлением данного представления на основании Закона Украины «Об исполнительном производстве» было приостановлено производство по взысканию с Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) средств для ООО «Нортима» и ООО «Фрунзе-Флора».

Данное кассационное представление было направлено Генпрокуратурой в ВСУ 22 июня этого года.

Высший хозяйственный суд Украины 27 июля рассмотрит касационную жалобу Фонда государственного имущества (ФГИ) на решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИ возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» внесенные средства за приобретенный госпакет акций в долларах США по курсу на момент покупки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент покупатель "Лугансктепловоза" - «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (входящая в российский "Трансмашхолдинг") - не перечислил деньги за приобретенный пакет акций предприятия.

(УНИАН)