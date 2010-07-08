СНБО рекомендует Януковичу усилить кадровый потенциал Минобороны

Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ принять меры по усилению кадрового потенциала Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам заседания СНБО.

В сообщении напоминается, что на заседании Совбеза рассмотрен вопрос «О ситуации в Вооруженных Силах Украины». “Решено рекомендовать Президенту Украины предупредить министра обороны и других руководителей ведомства и Генерального штаба о персональной ответственности за организацию и осуществление мероприятий по улучшению ситуации в Вооруженных Силах Украины”, - говорится в сообщении.

Также СНБО принял решение разработать стратегию социальной защиты военнослужащих на период с 2011-го до 2025 года и ряд программ, которые ускорят реформы в армии.