Анонс на 9 июля

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: "Введение единой системы управления парком грузовых вагонов различной формы собственности", на котором также будут обсуждаться вопросы улучшения организации перевозки грузов, в частности, зерновых. Участники: заместитель ген.директора Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзалізниці") Виктор Черный, представители "Укрзалізниці", экспедиторы, зернотрейдеры.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Осуществляет ли Украина евроинтеграционные реформы? - Взгляд экспертов». Во время пресс-конференции эксперты будут говорить о том, выполняет ли Украина реформы, предусмотренные Повесткой дня ассоциации УКРАИНА-ЕС. Участники: Юлия Тищенко, председатель Совета Украинского независимого центра политических исследований; Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций; Игорь Колиушко, председатель Правления Центра политико-правовых реформ; Александр Сушко, научный директор Института евроатлантического сотрудничества; Евгений Быстрицкий, исполнительный директор Международного фонда «Відродження»; Дмитрий Шульга, менеджер Европейской программы Международного фонда «Відродження» (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 243 63 55,osushytska@internews.ua.

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Пресс-конференция на тему: "Спасет ли экономику страны кредит МВФ? Целесообразность получения, эффективность использования" . Участники: Сергей Яременко, экс-заместитель главы НБУ; Валерий Новицкий, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ; Андрей Блинов, экономический эксперт.

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