Курс НБУ на 09.07.10

Официальный курс НБУ на 09.07.10100 USD – 790.5800 (8 июля – 790.7200) 100 EUR – 1000.8743 (8 июля – 993.6978) 10 RUR – 2.5546 (8 июля – 2.5431)Учетные курсы банковских металлов на 09.07.10 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото – 94968.42 (8 июля – 93779.39) 961 XAG 10 Серебро – 1423.04 (8 июля – 1395.62) 962 XPT 10 Платина – 120642.51 (8 июля – 118845.22) 964 XPD 10 Палладий – 35338.93 (8 июля – 34238.18)

Официальный курс НБУ на 09.07.10 100 USD – 790.5800 (8 июля – 790.7200) 100 EUR – 1000.8743 (8 июля – 993.6978) 10 RUR – 2.5546 (8 июля – 2.5431) Учетные курсы банковских металлов на 09.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 94968.42 (8 июля – 93779.39) 961 XAG 10 Серебро – 1423.04 (8 июля – 1395.62) 962 XPT 10 Платина – 120642.51 (8 июля – 118845.22) 964 XPD 10 Палладий – 35338.93 (8 июля – 34238.18)

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