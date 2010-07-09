Сегодня в Украине будет находиться Президент Европейского Совета

Сегодня состоится рабочий визит в Украину Президента Европейского Совета Германа ван РОМПЕЯ.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента Украины, в 11.30 глава Украинского государства Виктор ЯНУКОВИЧ и Г. ван РОМПЕЙ примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата (Парк Славы).

В 11.45 запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с Г. ван РОМПЕЕМ в Администрации Президента Украины.

После этого состоится их встреча с представителями СМИ.

Как сообщал УНИАН, также предусмотрены встречи Президента Европейского Совета с председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ, премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.