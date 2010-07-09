Тигипко не намерен подавать в отставку

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что не собирается подавать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Верховной Раде в ходе Часа вопросов к правительству, отвечая на реплику оппозиционных депутатов, не собирается ли он в отставку в связи с тем, что сам критикует проект Налогового кодекса.

С.ТИГИПКО отметил, что хочет сделать максимально все, что может сделать. «Ты можешь с чем-то соглашаться, а можешь не соглашаться, но нужно отрабатывать», - сказал он.

Как заметил вице-премьер, он разделяет ответственность за то, что делает правительство. «Я воспринимаю эту критику нормально, но хлопать дверью не буду. Буду максимально работать», - добавил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об освобождении С.ТИГИПКО от должности вице-премьер-министра. Автором проекта постановления, реквизиты которого размещены на сайте Верховной Рады, является народный депутат от БЮТ Ольга БОДНАР.

Согласно пояснительной записке к документу, депутат настаивает на увольнении С.ТИГИПКО, потому что он был назначен на должность «с нарушением Регламента Верховной Рады Украины, без обсуждения в Комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления».

6 июля с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра С.ТИГИПКО за непрофессиональный проект Налогового кодекса.

В то же время лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявлял, что фракция ПР не будет поддерживать какие-либо предложения об отставках министров.