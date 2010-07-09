Украина готова быть посредником между ЕС и Беларусью

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готова выступить посредником в налаживании отношений между Европейским Союзом и Беларусью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Украина готова выступить в этом вопросе своеобразным мостиком. Сближение Беларуси с Европейским Союзом и укрепление европейского вектора во внешней политике этой страны, интеграция белорусской экономики в рынок Европейского Союза отвечает национальным интересам Украины», - заявил глава государства.