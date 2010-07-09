Сотрудничество с СНГ - в рамках евроинтеграционных приоритетов
13:31, 09 июля 2010Разное
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Заявил Янукович
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что углубление сотрудничества Украины с государствами – членами СНГ происходит с учетом евроинтеграционных приоритетов государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ, которая состоялась сегодня в Киеве.
«Увеличение сотрудничества Украины со странами СНГ происходит с учетом сближения стратегического курса Украины относительно вступления в Европейский Союз и обязательств Украины в рамках Всемирной торговой организации», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
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