ГЛАВНОЕ на 9 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что курс доллара будет умеренно снижаться на протяжении 5 лет. Такое мнение высказал заместитель директора аналитического отдела организации Дэвид Робинсон, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

"Что касается временного промежутка в 5 лет, основываясь на текущих показателях, мы можем ожидать некоторого ослабления доллара", - отметил Д.Робинсон, добавив при этом, что невозможно точно предсказать конкретные цифры, так как в подобных прогнозах существует большая вероятность ошибки. Однако, по оценкам экономиста, курс доллара, скорее всего, снизится умеренно.

При этом Д.Робинсон обратил внимание на то, что в последние месяцы доллар по отношению к евро "ценился достаточно высоко", однако гораздо более умеренно по отношению к валютной "корзине". По словам экономиста МВФ, несмотря на то, что рост доллара не оказал поддержки восстановлению общемировой экономики, он ему и не препятствовал.

Кроме того, еще один представитель МВФ - Чарльз Крамер, возглавляющий Северо-Американский дивизион МВФ, высказал оптимистичную точку зрения, согласно которой риск второй волны рецессии в США не ожидается, передает Reuters.

В начале января 2010 г. глава МВФ Доминик Стросс-Кан предупредил о возможности второй волны рецессии, отметив, что восстановление мировой экономики остается крайне неустойчивым. По мнению главы МВФ, повышенный риск для мировой экономики несут дешевые деньги, заполонившие развивающиеся рынки, что чревато образованием новых "пузырей" на рынках активов. Глава МВФ указал также на то, что главной проблемой правительств и центробанков является адекватный выход из режима чрезвычайной поддержки финансово-экономической системы. "Если мы прекратим эти меры слишком рано, возникнет угроза повторной рецессии", - предупредил тогда Д.Стросс-Кан.

* * *

Национальный банк Украины на пятницу, 9 июля, снизил ставки рефинансирования по обеспеченным правительственными бумагами кредитам овернайт с 10,5% до 9,5% годовых.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, ставка по необеспеченным кредитам овернайт снижена с 12,5% до 11,5% годовых.

Напомним, Нацбанк на протяжении текущего года уже третий раз снижает ставки по кредитам рефинансирования овернайт. Предыдущее изменение указанных ставок регулятор провел 11 мая и 8 июня т.г. Тогда ставки по обеспеченным кредитам овернайт снижались в таком порядке: с 12,5% до 11,5% и 10,5% годовых, по необеспеченным – с 13,5% до 13,25% и 12,5% годовых.

С 8 июля т.г. Нацбанк снизил учетную ставку с 9,5% до 8,5%.

* * *

Собственный капитал украинских банков в июне 2010 года сократился на 1,3% и на 1 июля т.г. составил 130,6 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 102% от собственного капитала банковских учреждений.

По состоянию на 1 июля 2010 года активы банков составили 889,2 млрд. грн., общие активы – 1 трлн. 019,5 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции – 70,3%.

Обязательства банков по состоянию на указанную дату составляли 758,6 млрд. грн., в том числе средства физических лиц – 238,9 млрд. грн., средства субъектов хозяйствования – 122,2 млрд. грн.

По состоянию на 1 июля 2010 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9025/7,9095, к 12:00 цены снизились 7,9015/7,9065 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2565/68, к 12:00 сузился спрэд 0,2565/67. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,7500 (-0,1800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2697/99, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,0355/10,0460, к 12:00 цены ушли вниз 10,0175/10,0300.

* * *

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 8 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91/10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,78-9,99 грн./евро, по продаже – в пределах 10,02-10,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 июля повысился на 0,5% и сегодня составляет 0,2465 грн./рубль, курс продажи – на 0,3%, до 0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2330-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2540-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,90 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,89-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня повысился на 0,5% и сегодня составляет 9,92 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,05 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,99 грн./евро, по продаже – в пределах 10,01-10,125 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного повысился по сравнению с 8 июля и сегодня составляет 0,2460/0,2559 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2530 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2450-0,2630 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,70/10,08 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,75/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,91 грн., евро – 9,85/10,10 грн., рубль – 0,2490/0,2570 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 июля, составляет: гривни к доллару США – 7,9058, к евро – 10,008743, к российскому рублю – 0,25546.

Страхование

Украинцы поддерживают введение страховой медицины, Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Почти половина опрошенных (45,2%) поддерживают введение в Украине страховой медицины. Из них 29,4% ответили «скорее да», 15,8% - «точно да» на этот вопрос.

Не поддерживают введение страховой медицины около трети респондентов (32,7%). Из них 20% ответили «скорее нет» на этот вопрос, а 12,7% - «точно нет».

Каждый пятый украинец (22,1%) затруднился ответить на данный вопрос.

В целом, по результатам исследования эксперты Института Горшенина пришли к выводу, что украинцы подтверждают наличие коррупции в системе здравоохранения. Многие опрошенные отвечали, что сталкивались с фактами прямого вымогательства денег в государственных медицинских учреждениях, большинство граждан оплачивает медицинские услуги.

Согласно опросу, большая часть украинцев (65,2%) считает систему здравоохранения коррумпированной.

Противоположное мнение высказало вдвое меньшее количество респондентов (30,8%), а 4% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (61,4%) в течение последнего года оплачивали услуги доктора в медицинских учреждениях. При этом более четверти опрошенных (29,2%) не оплачивали услуги доктора за последний год. Затруднились ответить на данный вопрос 9,4% респондентов.

Как отмечают эксперты, если бы можно было выбрать, платить ли за медицинские услуги, украинцы предпочли бы их не оплачивать – ответ «медицина в Украине должна быть бесплатной» дали 30,3% опрошенных.

Четверть респондентов (25,4%) предпочли бы платить наличными доктору, каждый шестой (15,7%) – наличными через кассу, а каждый десятый украинец (9,1%) предпочел бы безналичный расчет за медицинские услуги.

Ответ «мне все равно» на этот вопрос дали 6,5% граждан Украины, затруднились ответить 13%.

На вопрос о том, приходилось ли напрямую сталкиваться со случаями вымогательства денег работниками государственных медицинских учреждений, 45,8% опрошенных ответили отрицательно, и почти столько же – 42,9% - положительно. Затруднился ответить на этот вопрос каждый десятый респондент (11,3%).

Эксперты также отмечают, что миф о бесплатной медицине продолжает жить в сознании граждан, и это оказывает влияние на их отношение к введению страховой медицины. Украинцы в целом поддержали эту идею, хотя и высказали противоречивое к ней отношение. Такая же противоречивость проявляется и в оценке последствий – только треть опрошенных считают, что введение страховой медицины будет способствовать снижению уровня коррупции в системе здравоохранения.

В частности, около трети граждан Украины (36,3%) полагают, что в случае введения страховой медицины уровень коррупции в системе здравоохранения уменьшится.

Почти такое же количество опрошенных (31,4%) считают, что уровень коррупции не изменится, а по мнению каждого десятого (10,8%), в случае введения страховой медицины уровень коррупции увеличится. Затруднился ответить на данный вопрос каждый пятый респондент (21,5%).

Институт Горшенина проводил телефонный опрос на тему: «Страховая медицина в Украине» с 3 по 5 июля.

Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) сегодня в ходе аукционных торгов на ПФТС реализовал 8,76% государственного пакета акций ОАО «Полтаваоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после завершения торгов заместитель председателя Фонда госимущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

По его словам, общая реализационная цена проданных акций «Полтаваоблэнерго» составила 58 млн. 625 тыс. грн.

Как отметил Ю.ЯКОВЛЕВ, всего в ходе торгов было реализовано 9 лотов акций облэнерго, каждый из лотов размером 2 млн. 150 тыс. штук.

По словам заместителя председателя ФГИУ, в ходе торгов реализационная цена акций «Полтаваоблэнерго» была поднята на один шаг (на 10%). Покупателями акций, по его словам, выступили две компании, одна из которых приобрела 6 лотов, другая – 3. При этом Ю.ЯКОВЛЕВ не уточнил их названия.

Всего для участия в сегодняшних торгах зарегистрировались пять компаний.

По информации зампредседателя фонда, в ходе торгов электронная система, обеспечивающая проведение аукциона, дала сбой, и в дальнейшем торги проходили с голоса.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд госимущества неоднократно снимал с продажи блокирующие пакеты акций «Полтаваоблэнерго», а также «Сумыоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго», торги по которым отменялись из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.

По словам председателя Фонда госимущества Александра РЯБЧЕНКО, в случае отсутствия спроса со стороны покупателей при продаже на фондовых биржах блокирующих пакетов акций облэнерго они будут раздроблены на более мелкие пакеты – размером 1-5% уставного капитала.

25-процентный госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго" был разделен на 26 лотов.

Справка УНИАН. ОАО "Полтаваоблэнерго" владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Полтавской области, предоставляет услуги по транспортировке и поставке электроэнергии.

* * *

Фонд государственного имущества (ФГИ) пока не решил, будет ли выставлять на продажу блокирующий пакет «Сумыоблэнерго» целиком или разделенным на лоты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Фонда государственного имущества Юрий ЯКОВЛЕВ.

«С учетом сегодняшних реалий, мы еще подумаем», - отметил зампредседателя фонда. При этом он подтвердил, что стартовая цена блокпакета «Сумыоблэнерго», скорее всего, составит около 108 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня Фонд госимущества на ПФТС реализовал 8,76% «Полтаваоблэнерго». Всего на торги выставлялось 25% этой компании. В ходе торгов цена реализации за акции «Полтаваоблэнерго» была повышена на один шаг (на 10%). Пакет акций был продан за 58 млн. 625 тыс. грн.

ТЭК

Кабинет Министров Украины решил выделить из Стабилизационного фонда государственного бюджета 793,1 млн. грн. на развитие и техническое переоснащение угле- и торфодобывающих предприятий в 2010 году.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства в среду, 7 июля.

Согласно сообщению, своим решением Кабмин утвердил соответствующий перечень инвестпроектов, которые будут финансироваться за счет средств Стабфонда в 2010 году. Средства будут выделены на безвозвратной основе. Распорядителем средств определено Министерство угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, Минуглепром подготовил 63 инвестиционных проекта в государственном угледобывающем секторе на общую сумму 47,4 млрд. грн. Реализация проектов рассчитана на 5 лет. Источниками финансирования инвестпроектов должны стать как бюджетные средства, так и средства частных инвесторов, а также кредиты банков. Как отмечал Минуглепром, уже в текущем году на реализацию этих проектов необходимо направить 6,9 млрд. грн. (Донецкой – 3,4 млрд. грн., Луганской – 3 млрд. грн., Львовской – 0,4 млрд. грн. и Волынской – 0,1 млрд. грн.).

* * *

Акционеры ОАО «Укрнафта» на собрании акционеров 26 августа рассмотрят вопрос о смене членов и председателя наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в сообщении акционерного общества, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в повестку дня собрания включены также вопросы о смене состава ревизионной комиссии и внесении изменений в устав компании, а также о переводе акций в бездокументарную форму.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций. Тогда акционеры компании одобрили соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании между компанией, ее миноритарными акционерами и НАК «Нафтогаз Украины». Также было принято решение выплате 5,087 млрд. грн дивидендов за 2006-2008 годв.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Транспорт

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продлила маршрут следования дизель-поезда повышенного комфорта № 847/848 Харьков-Пассажирский Сумы – Харьков-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 6 июля пассажиры из Харькова могут без пересадки доехать до ст. Ворожба и обратно по расписанию: № 847 Харьков-Пассажирский – Ворожба, время отправления из Харькова – 10:22, прибытие на станцию Ворожба – 15:45; № 848 Ворожба – Харьков-Пассажирский – время отправления со станции Ворожба – 16:15, прибытие на станцию Харьков-Пассажирский – 21:30.

Напомним, в связи с электрификацией в июне участка Юго-Западной железной дороги Конотоп – Ворожба и назначением поезда повышенного комфорта № 818/817 Киев – Ворожба с 4 июня т.г. для улучшения качества обслуживания пассажиров на данном направлении назначен рельсовый автобус повышенного комфорта № 855/856 Смородино – Ворожба – Смородино.

* * *

За отсутствие тахографов на автомобилях, которые осуществляют международные перевозки пассажиров и грузов, будет усилена ответственность и повышены штрафные санкции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, Минтранс уже разработал соответствующие изменения к Закону «Об автомобильном транспорте» с целью упорядочения международных автомобильных перевозок.

Если эти изменения будут приняты, то в случае отсутствии на автомобиле контрольно-регистрационного устройства – тахографа, а также нарушения режима труда и отдыха водителей транспортных средств для водителей будет установлен штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 грн.).

Также предлагается установить норму, в соответствии с которой водители транспортных средств, принадлежащих как украинским, так и иностранным перевозчикам и осуществляющих международные перевозки, будут обязаны допускать к проверке тахографов должностных лиц Глававтотрансинспекции. Инспекторы будут иметь право проверять регистрационные листы режима труда и отдыха водителей – тахокарты, а в случае использования в транспортном средстве цифрового тахографа – распечатывать на бумажном носителе информацию о работе и отдыхе водителей.

Справка УНИАН. Система контроля режима труда и отдыха водителей с применением цифровых тахографов будет внедрена в Украине до 1 января 2011 года.

Наличие тахографа на транспортном средстве являются обязательным требованием Европейского соглашения относительно работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки, к которому Украина присоединилась в 2005 году.

Погода

Завтра в южной части Украины ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Одесской и Николаевской областях сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории - кратковременные дожди (ночью местами), грозы, только ночью в западных, а днем в восточных областях без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье Крыма до 24°, днем 25-30°, в восточной части до 34°; в западных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), кое-где с грозой. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-28°, в Днепре возле Киева 24°.

(УНИАН)