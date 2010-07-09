В отношениях с ЕС Украина увлеклась «дутьем в вувузелы»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в отношениях с Европейским Союзом Украина отошла от лишней риторики и сконцентрировалась на достижении конкретных результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной пресс-конференции с Президентом Европейского Совета Германом Ван РОМПЕЕМ.

Глава государства подчеркнул, что Украина стала первой страной среди других стран программы «Восточное партнерство», куда президент Европейского Совета осуществил свой официальный визит.

«Это является свидетельством стратегического характера отношений Европейского Союза с Украиной. И я взял бы на себя смелость утверждать, что они приобрели новый дух», - заявил Президент Украины.

Выражаясь футбольной терминологией, что, по словам В.ЯНУКОВИЧА, на сегодня актуально, он отметил, что «до последнего времени в Украине слишком увлекались «дутьем в вувузелы», а не содержанием самой игры».

«Мы отошли от лишней риторики и сконцентрировались на достижении конкретных результатов там, где это возможно», - констатировал Президент Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он положительно относится к тому, что европейские партнеры также разделяют такой прагматизм.