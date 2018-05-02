Наливайченко: "Власть реализует политику, на которую не получала мандат доверия у народа"

Монополизация власти одной силой – реальная угроза для государства с несформировавшимися демократическими традициями. Не позитив от призрачной “согласованности действий”, “единства и последовательности в реализаии программ”, на чем акцентируют нынешние рулевые, а именно потенциальная угроза диктатуры в политической, экономической, общественной жизни страны.

Сейчас к мазанным одним мирром Президенту и правительству вполне вероятно может примкнуть не просто провластное большинство в Верховной Раде, а конституционное большинство. Именно это – важная тактическая цель “регионалов”, о которой еще в марте этого года заявил министр Кабинета министров Анатолий Толстоухов: "Как бы о нас не говорили, душками или тушками не называли, но у этой коалиции есть и конституционная перспектива” (цитата на языке оригинала).

Результат - на 9 июля в составе коалиции “Стабильность и реформы” уже 263(!) народных избранников, в том числе, 24 бютовца и 16 нунсовцев.

Нонсенс, но факт - провластное конституционное большинство успешно создается... вопреки Конституции, на базе “тушек”, а не фракций. Для избирателей БЮТ и НУ-НС это означает еще и то, что их голосами сманипулировали по своему усмотрению отдельные депутаты. Избиратели голосовали за “оранжевых” и “бело-сердечных” как за идейную альтернативу “регионалам” в парламенте, а не за то, чтобы те получили конституционное преимущество в Раде. А в результате?.. Вряд ли народ в дальнейшем будет оставаться безмолвным, недовольным, но бездеятельным наблюдателем. Ведь в понимании избирателя до сих пор депутат, который пошел “тропами Мороза”, перешел к идейно противоположному лагерю – это предатель, который заслуживает лишения депутатского мандата, а, может, и вообще лишения права в дальнейшем выдвигаться.

Сейчас остро вспоминается 2007 год, когда именно перспектива, что коалиция незаконным путем наберет 300 голосов, стала поводом для указа Президента о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Какого сценария ждать, решат ли проблему досрочные выборы, кто и что должен сделать, и почему не делает – эти вопросы обсудим с теми, кто пытается позиционировать себя как “новая сила”. На вопросы УНИАН отвечает координатор Общественной инициативы “Оновлення країни” , экс-глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

- Валентин Александрович, как Вы расцениваете вероятность возможного создания в ВР конституционного большинства за счет “тушек” и к каким, по-Вашему мнению, последствиям для государства это может привести?

Каждую неделю мы слышим, что ряды коалиции растут за счет депутатов от НУ-НС и БЮТ, и я думаю, нет гарантии, что власти не насобирают 300 штыков в парламенте. Сегодня уже с уверенностью можно констатировать — власти проводят политику, на которую они не получали мандаты доверия у народа. Воля народа искажена, и граждане вообще отстраняются от принятия решений в собственном государстве. Главная статья Конституции утверждает, что источником власти является народ. Потому попытки сформировать «конституционное» большинство неконституционными методами являются антинародными и незаконными. Это грозит правовым хаосом и является угрозой безопасности государства и правам и свободам граждан.

К сожалению, власти сейчас занимаются удовлетворением своих политических амбиций, причем посредством стратегических интересов страны. Вместо обещанного объединения страны мы получили циничное воплощение принципа «разделяй и властвуй», а проведение необходимых социально-экономических реформ все время откладывается.

- Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных парламентских выборов, именно потому, что создание большинства, которое сейчас происходит в Раде, искажает выбор рядовых граждан?

- Досрочные выборы по действующему законодательству ничего не решат. По закрытым спискам в парламент опять попадут случайные люди, которые опять будут игнорировать волю избирателей. Кроме того, требуя выдвижения кандидатов только от партий, власти так же откровенно игнорируют тех 40% украинцев, которые, по данным опросов, не поддерживают ни одну из представленных политических сил.

Украине необходима такая система выборов, которая будет гарантировать гражданам возможность качественного выбора и контроля над депутатами. Важно, чтобы украинцы имели возможность отзывать депутата из парламента за те или иные проступки. Если такая система будет создана, то выборы следует провести немедленно.

- Какие средства роспуска парламента являются легитимными, или уйти из Рады нынешних депутатов заставят только массовые протесты? Если так, то как “Оновлення країни” будет действовать в такой ситуации?

- Власти понимают, что именно давление граждан может сорвать их планы относительно установления в Украине авторитарного режима, потому и продвигают законы, которые ограничивают право украинцев на протест и мирные собрания. Именно поэтому оказывается безумное давление на свободу слова. Однако это не должно останавливать общественно активных граждан. Только активная гражданская позиция украинцев может изменить ситуацию в государстве и остановить превращение страны в собственность одного из кланов. «“Оновлення країни” не только поддерживает, но и инициирует общественные акции в защиту свободы собраний, свободы слова и против репрессивного Налогового кодекса. Мы и в дальнейшем будем на пике событий, ведь доверять защиту главных прав граждан не стоит ни властным, ни «оппозиционным партиям». И власть, и оппозиция у нас не работают в интересах народа. О народе они вспоминают только тогда, когда оказываются вне власти.

- Могут ли реально партии, которые породили больше всего перебежчиков (НУ-НС, БЮТ), использовать императивный мандат на съездах и лишить своих депутатов-“тушек” партийности, вычеркнуть из утвержденных избирательных списков? Ведь относительно местных Советов такое право применялось. Если есть действенный механизм, то почему его не применяют практически? Всем ли политсилам выгодна нынешняя ситуация?

- Подобную ситуацию мы уже переживали в 2007 году, однако ни БЮТ, ни НУ-НС не сделали из нее никаких выводов. Они имитируют оппозиционную деятельность, занимаясь беспредметным критиканством, не предлагая даже программы действий украинских сил, не говоря уже о самих действиях. Им выгодна «оппозиционность», потому что ничем другим они заниматься не умеют. Потому ни императивный мандат, ни вычеркивание из избирательных списков перебежчиков им уже не поможет. Однако, в любом случае думаю, что лидеры НУ-НС и БЮТ должны попросить у украинцев прощения за набранных в списки конъюктурщиков, которые, перейдя к коалиции, предали волю избирателей.

Я думаю, в Украине нет ни одной реальной партии в европейском понимании этого слова. Есть фан-клубы вождей, групп бизнеса, партии газовой трубы, партии оффшорных капиталов. Партии не выполняют своего основного назначения — не отстаивают интересы граждан в государственной политике. Значительное количество украинцев просто не доверяет партиям, и потому мы будем бороться, чтобы избирательное законодательство было изменено, и народ мог избирать конкретных людей, в том числе и в местные советы, чтобы сами жители имели намного больше возможностей избираться и реализовать и в своей стране, и в своем городе политику по-новому.

Вопросы задавала Татьяна Мазурчук (УНИАН)