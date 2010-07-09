Азаров хочет уволить Шуфрича
18:10, 09 июля 2010Разное
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Формулировка: "в связи с переходом на другую работу"...
В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Нестора ШУФРИЧА с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.
Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Проектом постановления предлагается уволить Н.ШУФРИЧА с должности министра в связи с переходом на другую работу.
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