Азаров хочет уволить Шуфрича

18:10, 09 июля 2010
Разное
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Формулировка: "в связи с переходом на другую работу"...

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Нестора ШУФРИЧА с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Проектом постановления предлагается уволить Н.ШУФРИЧА с должности министра в связи с переходом на другую работу.

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