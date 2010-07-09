ГЛАВНОЕ на 9 июля (вечер)

Ротации Азаров предлагает уволить Шуфрича

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Нестора ШУФРИЧА с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Проектом постановления предлагается уволить Н.ШУФРИЧА с должности министра в связи с переходом на другую работу.

Финансы

В большинстве областей Украины в июне зафиксирована дефляция

В июне т.г. против мая в большинстве областей Украины, а также в Киеве и Севастополе зафиксирована дефляция. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, лидерами снижения потребительских цен по итогам июня т.г. стали Херсонская обл. — дефляция 1,1%, АР Крым — 0,9%, Днепропетровская обл. - 0,8%, Николаевская и Винницкая — 0,7%.

С начала года (июнь 2010 года против декабря 2009 года) во всех областях Украины зафиксирована инфляция, при этом потребительские цены больше всего выросли в Севастополе – на 7%, АР Крым – 4,4%, Киеве – 4,3%, Одесской и Львовской областях – 4%. Меньше всего цены выросли в Винницкой – 2,1%, Волынской и Тернопольской областях– 2,2%, Хмельницкой области – 2,3%.

Лидерами снижения цен на продукты питания и безалкогольные напитки в июне стали: Днепропетровская область – 1,8% (с начала года – рост 5,1%), АР Крым и Запорожская обл. – 1,6% (рост 6,5% и 3% соответственно), Винницкая область – 1,5% (рост 2,8%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне т. г. против мая больше всего подорожали в Ривненской области – 1% (с начала года – рост 6,9%), Херсонской и Полтавской областях – 0,9% (рост 8,7% и 6,2% соответственно). В Севастополе (рост 5%), АР Крым (рост 8,2%) и Винницкой обл. (рост 6,1%) цены в июне т.г. остались без изменений, Черниговской, Донецкой и Николаевской областях снизились — на 0,2%, 0,1%, 0,1% соответственно (рост 8,1%,7,4% и 6,7% соответственно).

Цены на одежду и обувь в июне т.г. больше всего выросли в Киеве – на 0,5% (с начала года – рост 1,6%), Закарпатской и Волынской областях — на 0,3% (с начала года – рост 2,1% и 0,8% соответственно). В Севастополе и АР Крым — снизились на 0,1% и 0,4% соответственно (снижение цен — на 0,3% и без изменений соответственно).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к маю больше всего подорожали в Черниговской обл. – на 2,1% (с начала года – рост 2,3%), Винницкой обл. – 1,8% (рост 2,7%) и Одесской обл. - 1,6% (рост 2,1%). При этом в Севастополе в июне зафиксировано снижение цен — на 0,2% (рост 24,9%).

Фонд гарантирования вкладов в июне увеличился на 2,7% Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в июне т.г. увеличился на 2,7%, или на 76 млн. грн., и по состоянию на 1 июля т.г. составил 2,874 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников в июне не изменилось и на 1 июля т.г. составило 171 банк, количество временных участников – 4 банка.

На начало месяца Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из Госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 января 2010 года, составлял 4,303 млрд. грн.

Золото растет в цене после просадки рынка в среду

Золото в пятницу увеличивается в цене после просадки рынка в среду до минимальной за шесть недель отметки, сообщает РИА Новости.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex на 18.56 мск подорожал на 1,2% до 1210,5 доллара за тройскую унцию. На торгах в среду стоимость контракта опускалась до минимальной с 24 мая отметки 1185 доллара за унцию.

"Мы наблюдаем приход на рынок агрессивно настроенных покупателей, - приводит агентство Bloomberg мнение брокера и аналитика по фьючерсам FuturePath Trading Фрэнка Леша (Frank Lesh). - Длинные позиции по золоту все еще пользуются большим спросом. Все они (инвесторы - ред.) хотят покупать золото на нижних ценовых уровнях, но они не стремятся делать это на верхних".

Увеличению цены на золото, помимо стремления инвесторов воспользоваться относительно низкими ценами, способствовало также наблюдавшееся в течение пятницы укрепление евро к доллару.

Повышение стоимости единой европейской валюты было вызвано улучшением настроений на рынке и позитивными ожиданиями касательно предстоящей 23 июля публикации результатов стресс-тестов крупнейших банков Европы. "Мы полагаем, что потенциал увеличения цен на золото еще не исчерпан, - считают аналитики Deutsche Bank AG. - Цены на золото по-прежнему нельзя считать экстремальными".

По мнению экспертов банка, средняя стоимость драгоценного металла в третьем квартале составит 1275 долларов за унцию, а в четвертом - 1400 долларов за унцию. С начала 2010 года золото подорожало на 9,1% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения цены металла, по крайней мере, с 1920 года.

Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. В большинстве случаев золото в период нестабильности в глобальной экономике помогает инвесторам не только сохранить свободные денежные средства, но и приумножить их.

ТЭК Украина намерена получить контрольную долю в СП по производству ЯТ

Кабинет министров Украины намерен получить свыше 50% в уставном фонде совместногопредприятия, которое будет создано в рамках реализации проекта строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом сказано в «Методике оценки предложений участников конкурса по отбору технологии и партнера по организации в Украине производства ядерного топлива», утвержденной соответствующей межведомственной комиссией при Министерстве топлива и энергетики 18 июня, текст которой обнародован изданием «Украинская правда».

Согласно документу, предложения участников конкурса будут оцениваться по четырем группам критериев, среди которых – сроки введения в эксплуатацию, условия передачи технологий, а также готовность финансового участия в реализации проекта.

К обязательным условиям сотрудничества украинской стороной отнесены, в частности, обязательство победителя конкурса передать предприятию технологии на условиях неисключительной лицензии, дающей право на изготовление ТВС (тепловыделяющих сборок) для нужд украинских АЭС, а в случае соответствующего согласования с лицензиаром (собственником технологии) – для АЭС третьих стран.

Также обязательными условиями определено то, что размер доли нерезидента в проекте не может превышать 50%. Кроме того, победитель должен быть готов предоставить собственные средства на реализацию проекта в объеме не менее 60% от стоимости завода, определенной государственной целевой программой «Ядерное топливо Украины» (1,679 млрд. грн.). При этом указанные средства должны предоставляться на беспроцентной основе с 10-летней отсрочкой платежей. Победитель конкурса также не будет иметь права на получение роялти по переданным технологиям.

Кроме того, победитель конкурса должен будет обеспечить введение в эксплуатацию первой очереди завода мощностью производства ТВС в эквиваленте 200 тонн урана в год в 2013 году, мощностью 400 тонн – в 2020 году.

Также на период строительства завода партнер должен будет гарантировать поставку комплектующих для сборки ТВС, изготовление которых будет еще не налажено в Украине.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. Конечный срок приема предложений - 4 августа.

Решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

5 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода. В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.

«Укрнафта» сменит набсовет и изменит устав Акционеры ОАО «Укрнафта» на собрании акционеров 26 августа рассмотрят вопрос о смене членов и председателя наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в сообщении акционерного общества, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в повестку дня собрания включены также вопросы о смене состава ревизионной комиссии и внесении изменений в устав компании, а также о переводе акций в бездокументарную форму.

Как сообщал УНИАН, 26 января т.г. в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнафты», для участия в котором зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 91,71% акций. Тогда акционеры компании одобрили соглашение о сотрудничестве и взаимопонимании между компанией, ее миноритарными акционерами и НАК «Нафтогаз Украины». Также было принято решение выплате 5,087 млрд. грн дивидендов за 2006-2008 годв.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Промышленность Северодонецкий «Азот» остановлен на плановый капремонт – Минпромполитики ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» остановлено на плановый капитальный ремонт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства промышленной политики.

Сообщается, что председатель правления «Северодонецкого объединения «Азот» Валентина КАЗАКОВА заявила, что для повышения эффективности работы агрегатов аммиака руководством предприятия в начале июля было принято решение об остановке цехов М-3 и 1-М карбамида и аммиака на полный капитальный ремонт.

“Отмеченные мероприятия не связаны с ценой на природный газ. Сегодня на предприятии работает около 15 цехов, а остальные находятся в режиме планового капитального ремонта”, - отмечается в сообщении.

На этот период для работников предприятий сохранена пятидневная рабочая неделя и соответствующая заработная плата.

Сообщается также, что после проведения капитальных ремонтов цеха будут введены в работу уже в августе-сентябре этого года.

Напомним, вчера некоторые СМИ со ссылкой на депутата Верховной Рады Геннадия МОСКАЛЯ сообщили, что «Северодонецкое объединения «Азот» остановило роботу в связи с высокой ценой на газ – 256 долл. за тыс. куб. м.

По словам Г.Москаля, жители Северодонецка сообщали, что похожая ситуация может возникнуть и на других химических предприятиях Украины. «Процесс остановки производства начало и производственное объединение «Стирол». При такой цене на газ украинские химические предприятия являются убыточными и нерентабельными, а их продукция — неконкурентоспособной на мировом рынке минеральных удобрений», — такие слова депутата цитировали СМИ.

Транспорт Украинские перевозчики в 2011 году получат такое же количество разрешений ЕКМТ, как и в 2010

Группы автомобильного транспорта Международного транспортного форума утвердила коэффициенты деления многократных разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) для украинских перевозчиков на 2010-2015 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, такое решение было принято во время заседания группы в Париже. Украинскую делегацию представлял глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД.

В сообщении отмечается, что в 2011 году отечественные перевозчики получат аналогичное количество разрешений ЕКМТ, как и в 2010, в соответствии с согласованными коэффициентами.

В результате обсуждения была достигнута договоренность относительно следующего деления коэффициентов многократных разрешений ЕКМТ на 2011 год для Украины: в соответствии с базовой квотой, которая составляет 208 разрешений, для Евро-3 коэффициент будет составлять 6, Евро-4 – 8, Евро-5 – 10. «Нас удовлетворяет такое деление – оно будет способствовать использованию наиболее экологических транспортных средств, но с учетом экономической устойчивости украинских транспортных компаний. Чем больше у нас будет экологически чистых автомобилей, тем больше разрешений мы получим», - подчеркнул С.ДОБРОХОД.

Справка УНИАН. В мае 1996 года Украина стала полноправным членом Европейской Конференции Министров Транспорта.

Разрешения ЕКМТ позволяют украинским перевозчикам беспрепятственно осуществлять деятельность на территории стран-членов ЕКМТ, конкурировать с европейскими перевозчиками, увеличивая тем самым товарооборот с Германией, Италией, Польшей, Венгрией и другими ведущими странами Европейского Союза.

Важным показателем является то, что 1 января 2006 года базовая квота для Украины была увеличена на 51% (на время вступления Украины в ЕКМТ (1996р.) квота составляла 128 разрешений, а на сегодняшний день – 208).

Тарифы на перевозку зерновых повышаться не будут - “Укрзализныця” “Укрзализныця” готова перевозить урожай зерновых текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

По его словам, в 2009 г. были зафиксированы пиковые перевозки зерновых – 20,5 млн. тонн. «Это свидетельствует о возможности «Укрзализныци» относительно освоения таких объемов перевозок. Хотел бы успокоить зернотрейдеров, зерновые ассоциации, что с урожаем текущего года железные дороги будут успешно справляться», - сказал он.

Как отметил он, в отличие от парка полувагонов и вагонов-цистерн, «Укрзализныця» не испытывает дефицита в зерновозах. В частности, ведомство располагает парком в 11,5 тыс. зерновозов, еще в Украине есть около 950 зерновозов частной формы собственности.

«Максимальные пропускные способности портовых элеваторов – свыше 1400 вагонов в сутки, это около 3,5 млн. тонн в месяц. Способность портов вместе с железными дорогами составляет свыше 40 млн. тонн», - сообщил В.ЧОРНЫЙ.

Он также отметил, что до конца года тарифы на перевозку зерновых поднимать не планируется. Как напомнил В.ЧОРНЫЙ, еще в мае 2009 г. с вводом нового Сборника грузовых тарифов «Укрзализныци» тарифы на перевозку зерновых снизились на 6%, а на коротких расстояниях – до 200 км – на 15-35%.

По словам замначальника главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Анатолия РАКИПОВА, в этом году планируется отремонтировать деповским ремонтом 950 вагонов, для этого выделят около 14 млн. грн.

Связь Количество мобильных абонентов в мире превысило 5 млрд. человек – «Эрикссон» Количество мобильных абонентов в мире превысило 5 млрд. человек. Об этом УНИАН сообщили в компании «Эрикссон» (Швеция).

«Согласно данным компании «Эрикссон», 5-миллиардный пользователь подключился к мобильной сети в четверг, 8-го июля», - отмечается в сообщении.

В основном, рост абонентской базы пришелся на развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай.

В 2000 г. в мире насчитывалось всего 720 млн. мобильных абонентов, т.е. меньше, чем сегодня в одном только Китае.

По данным компании «Эрикссон», сегодня подключается до 2 миллионов новых абонентов в день, что же касается развития новых технологий, то более 500 миллионов абонентов сегодня обслуживаются в сетях третьего поколения (3G).

Количество пользователей услуг мобильного широкополосного доступа также стремительно растет, «Эрикссон» ожидает, что их число превысит 3.4 млрд. человек к 2015 году (тогда как в 2009 году их было лишь 360 млн.).

В отличие от развивающихся рынков, где увеличение объемов передаваемого трафика в первую очередь связано с ростом абонентской базы, на более развитых рынках рост сетевого трафика обусловлен увеличением количества подключенных устройств. Согласно видению «Эрикссон», уже в этом десятилетии будет достигнут рекордный показатель в 50 млрд. подключенных устройств.

Ландшафт современного рынка телекоммуникаций стремительно меняется. Так, уже в декабре минувшего года был пройден еще один значимый рубеж: по наблюдениям «Эрикссон», объем трафика данных в сетях мобильных операторов впервые превзошел объем голосового трафика.

Справка УНИАН. Компания «Эрикссон» – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. «Эрикссон» осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более двух миллиардов человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. Работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек.

В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл. США.

Строительство “Киевгорстрой” до конца года введет в эксплуатацию 58 тыс. кв. м жилья в регио нах

Киев. 9 июля. УНИАН. Акционерное общество “Холдинговая компания “Киевгорстрой” планирует до конца текущего года ввести в эксплуатацию около 58 тыс. кв. м жилья в регионах Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник управления строительства в регионах ХК “Киевгорстрой” Алексей ФЕДОРОВ.

“До конца года мы планируем сдать в эксплуатацию 58 тыс. кв. м жилья в Буче, Севастополе, Житомире и Полтаве”, - сказал он.

В частности, в Буче (Киевская обл.) холдинг планирует ввести в эксплуатацию 9-16-этажный третий дом из пяти секций на более чем 300 квартир в квартале, ограниченном ул. Вишневой, Новым шоссе и бульваром Б.Хмельницкого; вторую очередь жилого дома на 250-260 квартир по ул. Петровского в поселке Щербани Полтавской области (в пределах Полтавы); 10-этажный дом на 270-280 квартир с подземным паркингом в Житомире и 5-этажный трехсекционный жилой дом на 120 квартир в Севастополе.

“До конца этого года мы планируем завершить строительно-монтажные работы, а введение в эксплуатацию и заселение намечается на первый квартал 2011 года”, - уточнил А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.

Криминал: СБУ задержала бывшего замглавы “Нафтогаза” Диденко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя руководителя НАК “Нафтогаз Украины” Игоря ДИДЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник, приближенный к СБУ.

По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан за “ряд злоупотреблений в экономической сфере”.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения Государству Украина убытков в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

СБУ официально подтвердила задержание Диденко

В пресс-центре СБУ официально подтверждают факт задержания бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО, задержание И.ДІДЕНКО состоялось сегодня в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня этого года по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

В то же время она не смогла уточнить: И.ДИДЕНКО задержан на 72 часа или по решению суда, который избрал ему такую меру пресечения.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник, сотрудники Службы безопасности Украины задержали И.ДИДЕНКО. По словам собеседника агентства, И.ДИДЕНКО был задержан по подозрению в возможном совершении “злоупотреблений в экономической сфере”.