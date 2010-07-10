Сегодня в Крыму состоится встреча глав государств СНГ

11:46, 10 июля 2010
Разное
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В Ливадийском дворце

Сегодня в Крыму в Ливадийском дворце состоится встреча глав государств - участников Содружества Независимых Государств.

Об этом 7 июля сообщил журналистам глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

По его словам, участники встречи обсудят актуальные вопросы инвестиционного, рекреационного и транспортного развития Крыма.

Завтра, 11 июля, для участников мероприятия будут проведены демонстрационные полеты новых отечественных самолетов.

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