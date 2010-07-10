БЮТ может отозвать свои поправки к законопроекту о референдуме

Фракция БЮТ готова отказаться от своих поправок к закону «О всеукраинском референдуме», если парламент учтет все замечания юридического управления Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время пленарного заседания заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что поправки юридического управления приводят этот законопроект в соответствие с Конституцией и указывают на невозможность принятия новой редакции Конституции на референдуме без участия Верховной Рады.

В свою очередь, председатель фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что необходимо будет в 18.00 или в 18.15 закрыть пленарное заседание и вернуться к рассмотрению соответствующего законопроекта уже завтра.

Его предложение поддержал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, который напомнил, что утром парламент не принимал решения, чтобы работать до полного рассмотрения законопроекта о референдуме.