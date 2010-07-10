ВР изъяла норму об одобрении Конституции на референдуме

Верховная Рада при рассмотрении во втором чтении законопроекта «О всеукраинском референдуме» изъяла из текста статью 16, касающуюся всеукраинского референдума относительно одобрения новой редакции Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» голосовали народные депутаты из всех фракций, кроме фракции Партии регионов.

Также статьей 16 предусматривались проведение всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию Украины, отмена, утрата действия и признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию.

В то же время в законопроекте остается статья 15 относительно всеукраинского референдума по народной инициативе, которой предусмотрено, что путем всеукраинского референдума по народной инициативе может изменяться «конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины».

Фракции оппозиции настаивали, чтобы парламент проголосовал и за исключение этой статьи, но председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК не ставил данный вопрос на голосование.