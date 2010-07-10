ВР перенесла рассмотрение законопроекта о референдуме

Верховная Рада Украины перенесла на следующую сессию рассмотрение законопроекта о всеукраинском референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла решение о прекращении рассмотрения во втором чтении законопроекта «О всеукраинском референдуме» и направила его на повторное второе чтение.

За данное решение проголосовали 368 народных депутатов из 437 зарегистрированных в сессионном зале.