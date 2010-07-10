Обухов стал городом областного значения
14:33, 10 июля 2010Разное
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ВР приняла решение
Верховная Рада Украины приняла решение о предоставлении городу Обухов Киевской области статуса города областного значения.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 382 народных депутатов из 437, зарегистрированных в сессионном зале.
В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что вопрос о предоставлении городу Обухов Обуховского района Киевской области статуса города областного значения рассмотрен и одобрен Киевским областным советом, поддержан Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией.
Город Обухов расположен в 45 км от Киева.
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