Шуфрич отдал должность министра МЧС новым членам коалиции

Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ объясняет свое увольнение необходимостью предоставить эту должность новым будущим представителям коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

По словам Н.ШУФРИЧА, он накануне имел разговор с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, и «до меня была доведена необходимость освобождения от должности министра по чрезвычайным ситуациям по политической мотивации».

Он объяснил: «Расширяется круг коалиции, и для того, чтобы обеспечить возможность формирования коалиции в новом качестве, необходимо освободить несколько кресел, и одним из них стало кресло министра по чрезвычайным ситуациям».

Н.ШУФРИЧ сказал, что спокойно воспринял свое увольнение, понимая политическую конъюнктуру. Он добавил, что это не было решение фракции или правительства, а это было решение Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Верховная Рада освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Накануне Президент Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.