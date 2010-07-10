Главное на 10 июля

Народные депутаты не поддержали поправки в законопроект «О всеукраинском референдуме», которые сужают полномочия парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, эти поправки предложил внести в проект закона народный депутат Дмитрий ШПЕНОВ (фракция Партии регионов).

Одной из этих поправок предлагалось установить, что на законодательный референдум может выноситься вопрос о принятии или отмене закона Украины, а также об утрате действия или признания недействующим закона Украины. Депутаты отклонили это предложение.

Также они не согласились еще с одной поправкой Д.ШПЕНОВА, которой предусматривалось, что законы, в том числе о внесении изменений в Конституцию, решение по которому было принято на всеукраинском референдуме, могут быть изменены, отменены, признаны утратившими действие или признанные не действующими на всеукраинском референдуме, а Верховной Радой – не раньше чем через 5 лет после официального объявления результатов соответствующего всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку таких поправок не голосовали не только народные депутаты из оппозиционных фракций, но и депутаты из фракций КПУ и Блока Литвина.

Верховная Рада при рассмотрении во втором чтении законопроекта «О всеукраинском референдуме» изъяла из текста статью 16, касающуюся всеукраинского референдума относительно одобрения новой редакции Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 народных депутатов из 433, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» голосовали народные депутаты из всех фракций, кроме фракции Партии регионов.

Также статьей 16 предусматривались проведение всеукраинского референдума по внесению изменений в Конституцию Украины, отмена, утрата действия и признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию.

В то же время в законопроекте остается статья 15 относительно всеукраинского референдума по народной инициативе, которой предусмотрено, что путем всеукраинского референдума по народной инициативе может изменяться «конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины».

Фракции оппозиции настаивали, чтобы парламент проголосовал и за исключение этой статьи, но председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК не ставил данный вопрос на голосование.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственной налоговой службе в Украине» (относительно структуры налоговой милиции).

Как передает корреспондент УНИАН, данный законопроект поддержали 238 народных депутатов из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

Статьей 20 законопроекта определена структура налоговой милиции, к состав которой относятся: Главное управление налоговой милиции, Следственное управление налоговой милиции, Управление внутренней безопасности ГНА Украины, подразделения налоговой милиции и следственные подразделения в составе соответствующих органов государственной налоговой службы на местах. Налоговую милицию возглавляет первый заместитель председателя ГНА Украины - начальник налоговой милиции.

В то же время парламент не поддержал в первом чтении законопроект народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО (фракция НУ-НС) «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене налоговой милиции». За данное решение проголосовали всего 142 народных депутата (при необходимых 226 – УНИАН) из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на сегодняшний день рядовой работник в налоговой милиции получает зарплату выше командующего Сухопутными войсками.

По его убеждению, налоговая милиция - это структура, созданная «для репрессий».

Верховная Рада Украины приняла Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", внесенный председателем фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовало 256 из 276, зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Законом предусмотрено проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом закон учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных громад сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

По закону, выборы депутатов Верховного Совета Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, по которой половина от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по избирательным спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических партий в многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, а половина от числа депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые делится территория, соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселка.

Выборы сельских, поселковых и городских председателей проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в территориальную общину), поселка, города.

Очередные местные выборы назначаются не позднее, чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядка, предложенного законом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинуто кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) только одной партии. Местная организация партии может выдвигать лишь одного кандидата на должность городского председателя. К тому же кандидата могут выдвигать только городские организации партий. Самовыдвигаться могут кандидаты на должности сельских и поселковых советов.

Кроме того, законом предусмотрено, что местные партии может выдвигать кандидатов на местных выборах при условии, что данная организация зарегистрирована не поздне, чем за 365 дней до дня выборов.

В законе определено, что очередные выборы 31 октября 2010 проводятся во всех без исключения сельских, поселковых и городских председателей, сельских, поселковых, городских, районных в городе и областных советов, кроме выборов Киевского городского головы, Киевского городского совета и Тернопольского областного совета.

(УНИАН)