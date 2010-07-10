Бывший министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ выступает против ликвидации МЧС и объединения его с другим ведомством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Он подтвердил, что возможность реорганизации министерства и объединения его с Министерством внутренних дел или другим силовым правительственным ведомством действительно обсуждалась, «но при министре ШУФРИЧЕ это было бы невозможно».

Н.ШУФРИЧ сказал, что хотел бы верить, что в то время, когда вся Европа пересматривает доктрины национальной безопасности и концентрирует свои усилия на защите от природных катаклизмов и техногенных аварий, Украина не пойдет по обратному пути.

«Было бы большой ошибкой ликвидировать МЧС. Я верю, что мои коллеги из правительства этого не сделают», - сказал Н.ШУФРИЧ.