Криль: депутаты из ЕЦ не намерены входить в коалицию

Председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ заявляет, что народные депутаты из “Единого Центра” не намерены входить в коалицию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

"Все заявления о присоединении в скором времени народных депутатов из “Единого Центра” к парламентскому большинству не соответствует их действительным намерениям. Мы и в дальнейшем будем оставаться во фракции блока "Наша Украина – Народная самооборона" и не собираемся менять эту парламентскую прописку на какую-то другую", – заявил И.КРИЛЬ, комментируя информацию о возможном вступлении депутатов-«единоцентристов» в коалицию.

По его словам, всяческие предположения на эту тему свидетельствуют о внимании к позиции, которую занимает в Верховной Раде группа народных депутатов из “Единого Центра”.

"Мы никогда не объявляли о начале оппозиционной деятельности. В то же время нынешняя власть не избежала нашей критики за отдельные решения. Тем не менее “Единый Центр” не будет ставить шлагбаумы перед реальными шагами власти в реформировании страны. Очевидно, такая уравновешенная позиция нашей политической силы не дает покоя тем политикам, которые привыкли к протесту ради протеста. Они никак не могут понять, что поддержка власти в осуществлении реформ оборачивается преимуществом для страны, и не важно, кто будет автором положительных изменений", – заявил он.

И.КРИЛЬ обратил внимание, что гипотеза о присоединении депутатов из “Единого Центра” к коалиции появилась сразу после появления слухов о назначении лидера партии Виктора БАЛОГИ в правительство. "Четко видно нелепость и примитивность такого вывода, поскольку он основывается лишь на сплетнях, а не на фактах. Конечно, при явном кризисе идей в оппозиционном лагере это стало хотя бы каким-то поводом обратить на себя внимание. Однако рекомендую всевозможным спикерам не расписываться за действия “Единого Центра”, особенно за те, которые еще не состоялись. Наша партия всегда открыто объявляла о своей позиции и в услугах посторонних глашатаев не нуждается", - сказал председатель И.КРИЛЬ.