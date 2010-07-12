Анонс на 12 июля

10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Аналитической группы «Da Vinci AG» на тему: «Тренды, риски и перспективы украинской экономики в ІІІ квартале 2010 р.: Ukrainian Economic Trends Forecasts». В ходе пресс-конференции будет презентован аналитический отчет экономической ситуации в государстве по итогам ІІ квартала и прогноз тенденций на дальнейший период. Кроме того, компания представит свое виденье влияния политики на текущее состояние украинской экономики, готовность к проведению реформ и угрозы от административного вмешательства в рыночные механизмы, которые усиливаются ростом фискального давления. Участники: Анатолий Баронин, директор аналитической группы "Da Vinvi AG"; Андрей Колпаков, управляющий партнер аналитической группы "Da Vinvi AG" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38-044-227-22-98, director@davinci.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Киевского центра поддержки и развития бизнеса на тему: “Бизнес и контролирующие и правоохранительные органы: цивилизованный диалог или вражда?”. Речь пойдет о наиболее «острых» сферах взаимоотношений субъектов ведения хозяйства с контролирующими и правоохранительными органами. Каким был последний год для бизнеса с точки зрения контроля за его деятельностью? Какой была политика государства в отношении предпринимателей в разгар экономического и политического кризиса в стране? Расширение полномочий налоговых органов нужно государству или бизнесу? Проверки субъектов ведения хозяйства «силовиками» - необходимость пополнения государственного бюджета или собственного “кармана”? Как сделать закон действующим не только для бизнеса, но и для контролирующих органов? Чьи права расширяет и защищает проект Налогового кодекса Украины? Участники пресс-конференции, эксперты и представители бизнеса предложат профессиональную точку зрения и пути решения изложенных вопросов (ул..Крещатик, 4, конференц-зал) Телефон: (044) 361-84-30. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Европейская Бизнес Ассоциация проведет круглый стол на тему «Проведение специальных расследований в Украине». В работе примет участие министр экономики Украины та голова Межведомственной комиссии по международной торговле Василий Цушко. Вопросы: Процедуры специальных расследований: основания для инициации расследования и применения специальных мероприятий; проведение расследований с учетом обязательств Украины, взятых при вступлении в ВТО и при подписании двусторонних соглашений о свободной торговле; внедрение предварительных специальных мероприятий. Национальные интересы Украины и интересы потребителей. Деятельность Межведомственной комиссии по международной торговле и ее полномочиям и др.

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Пресс-конференция на тему: «Закон об основах функционирования рынка природного газа Украины. Экспертная оценка». Участники: эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко; бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик.

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Пресс-конференция на тему: "Перспективы диверсификации поставок энергоносителей в Украину" . Участники: Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба.

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Всеукраинский профсоюз “Народная солидарность” проведет пикетирование Администрации Президента Украины с требованием употребить предоставленные Президенту Конституцией полномочия для защиты прав работников ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат”.

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Заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «Росукрэнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Макаренко.

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С 22 июля в Украине начнется регистрация кирилличных доменов в зонах .com.ua и .kiev.ua. Можно регистрировать такие имена как, например, компания.com.ua, аренда.kiev.ua, отдых.com.ua и другие имена доменов, которые состоят из букв украинской и российской азбук. Отныне у каждого есть возможность зарегистрировать домен, который состоит из символов родного языка в привычных и популярных доменных зонах. Подать предварительный заказ на регистрацию можно на сайте компании «Центр интернет-имен Украины». Стоимость представления заявки составляет 145 грн. На одно доменное имя может быть подан и оплачен лишь один заказ. ООО «Центр интернет-имен Украины» - ICANN-аккредитованный регистратор доменов. Телефон: (057) 762-61-23, e-mail: info@ukrnames.com. Адрес для подачи заявки на регистрацию: http://ukrnames.com/domains/pre-comua.jsp.

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