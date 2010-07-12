Председателем Конституционного Суда Украины избран Головин

Председателем Конституционного Суда Украины на специальном пленарном заседании КС сегодня был избран Анатолий ГОЛОВИН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, 10 июля исполнилось три года пребывания Андрея СТРИЖАКА в должности председателя Конституционного Суда. Поскольку Основной Закон государства предусматривает избрание председателя КС только на один трехлетний срок, были назначены новые выборы.

*** А.ГОЛОВИН родился в 1952 году в Макеевке Донецкой области.

После окончания в 1976 году Свердловского юридического института работал в прокуратуре Кировского района и Донецка и прокуратуре Донецка.

В 1979-2005 годах занимал руководящие должности в органах СБУ.

В 2003-2004 годах – заместитель генерального прокурора Украины – начальник Главного управления военных прокуратур (с оставлением на воинской службе).

В августе 2006 года Верховной Радой Украины назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу принес 4 августа 2006 года.

На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины 10 сентября 2008 года был избран заместителем председателя КС.

Генерал-лейтенант юстиции запаса. Заслуженный юрист Украины.