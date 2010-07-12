Еще 1650 туристов будут нуждаться в возвращении из Турции в Украину

На протяжении ближайших 12 суток будут нуждаться в возвращении в Украину из Турции еще 1650 туристов в связи с возникновением осложнений в деятельности туроператора «Карья Тур Украина».

Об этом сообщила УНИАН Ассоциация лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ).

Согласно сообщению, 10 июля 2010 года АЛТУ создана оперативная группа для обеспечения координации действий туроператоров-членов АЛТУ по вопросам помощи для урегулирования проблем с трансфером и размещением, которые возникли у украинских туристов, которые находятся на отдыхе в Турции. Оперативная группа АЛТУ сотрудничает с Почетным консульством Украины в Анталии и оперативном штабом в Турции, который возглавляет губернатор Анталии.

Как отмечается в сообщении, в соответствии с данными указанного оперативного штаба, на момент возникновения упомянутой ситуации общее количество лиц, которые нуждаются в урегулировании некоторых указанных проблем на протяжении двух ближайших недель, составляет 3667, среди них 2654 - граждане Украины, 1013 – граждане других стран, в частности ЕС.

Как сообщалось, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании Karya Tour, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера.

В свою очередь туроператор Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции.

Как стало известно, в четверг, 8 июля, туристическое агентство SUNSPOT (партнер в Украине - Karya Tour), работающее на туристических рынках Украины, Словакии, Польши, Венгрии по основному направлению Анталия (Турция), приостановило свою деятельность.

В связи со сложившейся ситуацией Министерство культуры и туризма Турции, а также Губернаторство Анталии в пятницу, 9 июля, провело экстренное собрание, в котором принимали участие представители Федерации отельеров Турции, Объединения отельеров Средиземноморья, авиалиний SKY, а также тур операторы TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, специализирующиеся по этим же направлениям. По итогам собрания Губернаторством Анталии был создан комитет для урегулирования данной ситуации.

Были приняты все необходимые меры для того, чтобы около 4000 туристов, приехавших в Анталию, не испытывали трудности во время отдыха и проблем с возвращением в свои страны. До понедельника, 12 июля, компания TEZ Tour должна была обеспечить все условия для возвращения 1800 туристов. Для оставшихся туристов будет составлен график вылетов с учетом срока их пребывания в Турции.