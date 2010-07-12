Назначен новый зам.министра культуры и туризма
17:42, 12 июля 2010Разное
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Сообщили в Кабмине
Кабинет министров Украины назначил заместителем министра культуры и туризма Украины Юрия АРТЕМЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.
Справка УНИАН. Юрий АРТЕМЕНКО (1963 года рождения) – народный депутат ІV-V созывов. В 2005 году возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию.
В 2007 году прекратил свое членство в «Народном Союзе «Наша Украина».
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