Назначен новый зам.министра культуры и туризма

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра культуры и туризма Украины Юрия АРТЕМЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина.

Справка УНИАН. Юрий АРТЕМЕНКО (1963 года рождения) – народный депутат ІV-V созывов. В 2005 году возглавлял Запорожскую областную государственную администрацию.

В 2007 году прекратил свое членство в «Народном Союзе «Наша Украина».