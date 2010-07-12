Анонс на 13 июля

Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики по вопросу «О подготовке ко второму чтению текста проекта Налогового кодекса Украины (реестр. № 6509)».

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Пресс-конференция на тему: «Дело Макаренко и «РосУкрЭнерго». Первые результаты работы парламентской временной следственной комиссии по решению Стокгольмского суда». В мероприятии примет участие председатель ВСК, народный депутат Роман Зварич.

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Круглый стол на тему: “Реформы в финансовом секторе: как обеспечить эффективное партнерство государства и частного капитала”. Организаторы - Лига Финансового Развития и еженедельник «Зеркало недели» при поддержке Проекта USAID «Развитие финансового сектора» (FINREP). Приглашены: Сергей Тигипко, вице-премьер министр Украины; Ирина Акимова, первый зам.главы Администрации Президента Украины; Федор Ярошенко, министр финансов Украины; Анатолий Шаповалов, первый зам.председателя НБУ; Анатолий Максюта, первый зам.министра экономики; Юрий Полунеев, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности; Дмитрий Зинков, председатель правления «ОТП Банка» (Украина); Владимир Хлывнюк, председатель правления банка «Финансы и кредит» и другие.

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Мероприятия Ассоциации лидеров турбизнеса Украины по урегулированию вопросов расселения и возвращения в Украину наших туристов из Турции». В результате внезапного прекращения работы одного из туроператоров в конце прошлой недели тысячам украинских туристов, прибывшим на отдых в Турцию, отказано в поселении и трансфере. Общее количество лиц, нуждающихся в урегулировании отмеченных вопросов на протяжении двух ближайших недель, - 3667 человек, среди которых 2654 - граждане Украины. Участники: Елена Шаповалова, и.о.президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ), члены президиума АЛТУ - Иосиф Андрик, Александр Новиковский, Людмила Власенко, представители авиаперевозчиков (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: +38 (044) 495 10 70 +38 (097) 473 37 38.

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15-30 - В УНИАН состоится презентация интернет–проекта «job-sbu.net» - организованного сопротивления всех пострадавших от противоправных действий Службы Безопасности Украины. Тема пресс-конференции: «Общественное сопротивление противоправным действиям Службы Безопасности Украины.» Столкнувшись с проблемой нарушения законных прав граждан со стороны самых, казалось бы, элитных правоохранительных структур в лице СБУ, и безрезультатно испробовав практически все возможные способы решения вопросов в рамках правового поля, участники прес-конференции утверждают, что юридические механизмы защиты собственных прав не эффективны. Кроме того, количество людей, столкнувшихся с подобной проблемой, оказалось достаточно велико. Основная цель пресс-конференции – не призывать к уголовно наказуемым действиям, а заявить о создании общественного сопротивления беззаконию. Будут предоставлены фото и видео материалы. Участники пресс-конференции: пострадавшие от незаконных действий СБУ Людмила Комарова, Донецк; Михаил Рытиков, Одесса (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (050) 280-81-18, e-mail: denvlas@gmail.com Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В Киевском апелляционном административном суде состоится рассмотрение дела по административному иску Владимира Богайчука к Главному Киевскому городскому управлению по делам защиты прав потребителей о признании бездеятельности и обязательства провести проверку предприятий, реализующих дорожные транспортные средства, на предмет соблюдения законодательства о языках с наложением штрафов в случае выявления нарушений.

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В г.Ровеньки Луганской области состоится пресс-конференция по поводу начала инвестиционного сотрудничества между компанией ДТЭК и двумя угольными объединениями - ГП "Ровенькиантрацит" и ГП "Свердловантрацит". В пресс-конференции примут участие представители руководства ДТЭК, ГП "Ровенькиантрацит" и ГП "Свердловантрацит", а также руководство городов Ровеньки и Свердловск.

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