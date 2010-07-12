Курс НБУ на 13.07.10

Официальный курс НБУ на 13.07.10 100 USD – 790.3200 (12 июля – 790.3800) 100 EUR – 993.5903 (12 июля – 998.8032) 10 RUR – 2.5591 (12 июля – 2.5666) Учетные курсы банковских металлов на 13.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95134.77 (12 июля – 94549.21) 961 XAG 10 Серебро – 1427.32 (12 июля – 1412.41) 962 XPT 10 Платина – 120444.77 (12 июля-120532.95) 964 XPD 10 Палладий – 35880.53 (12 июля-35409.02)

Официальный курс НБУ на 13.07.10 100 USD – 790.3200 (12 июля – 790.3800) 100 EUR – 993.5903 (12 июля – 998.8032) 10 RUR – 2.5591 (12 июля – 2.5666) Учетные курсы банковских металлов на 13.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95134.77 (12 июля – 94549.21) 961 XAG 10 Серебро – 1427.32 (12 июля – 1412.41) 962 XPT 10 Платина – 120444.77 (12 июля – 120532.95) 964 XPD 10 Палладий – 35880.53 (12 июля – 35409.02)

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