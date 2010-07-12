Главное на 12 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-мае 2010 года составило 2 млрд. 100,3 млн. долл., что на 8,3% меньше, чем в январе-мае 2009 года (2 млрд. 290,3 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-мае т.г. экспорт товаров составил 18 млрд. 769 млн. долл. (на 31,4% больше показателя за январь-май 2009 года), импорт – 20 млрд. 869,3 млн. долл. (на 25,9% больше). Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,9 (в январе-мае 2009 года – 0,86).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 200 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-маем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 27,5% до 30,9%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 4,3% до 7,3%, механических машин – с 6,2% до 6,5%, руд, шлаков и золы – с 3% до 4,2%, железнодорожных и трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 2,1% до 4,1%, жиров и масел животного или растительного происхождения — с 4,9% до 5,4%.

В то же время уменьшилась доля зерновых культур – с 9,7% до 5,4%, электрических машин – с 5% до 4,4%, изделий из черных металлов – с 5,7% до 3,6%, удобрений – с 2,7% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля электрических машин – с 3,9% до 5,3%, полимерных материалов, пластмасс – с 4% до 4,5%, черных металлов – с 2,3% до 3,2%, руд, шлаков и золы – с 1,8% до 2,9%.

Вместе с тем, уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 35% до 32,5%, механических машин – с 8,4% до 7,2%, фармацевтической продукции — с 4,2% до 4%.

По данным Госкомстата, в мае 2010 года экспорт товаров увеличился против мая 2009 года на 44,7% и составил 4 млрд. 211,5 млн. долл., импорт – на 38,1%, до 4 млрд. 425,5 млн. долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в мае составило 214 млн. долл., против 293,7 млн. долл. в мае 2009 года.

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Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9010/7,9085 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд 7,9030/7,9060 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9030/7,9055 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой долларов США по курсу 7,9038 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2558/0,2561 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2561/0,2562 грн./рубль. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8474 рублей за доллар (+0,0249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2550/1,2645 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9470/9,9600 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,9340/9,9440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9320/9,9410 грн./евро.

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На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов на украинский суверенный долг упали на 44 б.п. – с 655,9 б.п. до 612 б.п. (на 6,7%).

Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Максимом ШТЕПОЙ.

Как отмечает аналитик, причинами данного падения являются глобальный рост оптимизма инвесторов и позитивные новости относительно восстановления сотрудничества Украины и МВФ и повышения суверенного рейтинга от Fitch.

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалось небольшое снижение доходности на коротком конце кривой – еврооблигации Украина-11 показали падение доходности на 0,1 п.п. (с 7,8 % до 7,7%). В то же время на длинном конце кривой был зафиксирован небольшой рост доходности – на 0,2 п.п. в случае выпуска Украина-13 (с 7,5% до 7,6%) и на 0,1 п.п. в случае Украина-17 (с 8,8% до 8,9%).

Направление движения в сегменте квазисуверенных еврооблигаций было смешанным. Так, выпуск Нафтогаз-14 показал падение доходности на 0,3 п.п. (с 8,6% до 8,2%), бумаги «Укрэксимбанка» сохранили свои предыдущие уровни доходностей – 9,5% для выпуска с погашением в 2011 году и 10,4% для выпуска с погашением в 2016 году. Аналитик также отметил бумаги Киева, которые показали существенный рост доходности на фоне заявлений о возможной реструктуризации внешних долгов столицы. Выпуск города с погашением в 2011 году показал рост доходности на 4,2% (с 9,9% до 14,1%), более длинные бумаги с погашением в 2015 году показали рост доходности на 1,9 п.п. (с 11% до 12,9%).

В кластере банковских еврооблигаций наблюдалась четкая тенденция снижения доходностей по всей кривой. Наибольшее падение доходности показал выпуск Приватбанк-12 – с 12,6% до 11,6%. Более длинный выпуск банка с погашением в 2016 году снизил доходность с 12,1% до 12%. Выпуск Укрсиббанк-11 также немного снизил доходность – с 11,2% до 11%, а евробонды Альфа-Банк-12 показали падение с 13,6% до 13,2%.

Аналогичная тенденция к снижению доходностей наблюдалась и в корпоративном сегменте. Так, выпуск ДТЭК-15 показал падение доходности на 1 п.п. – с 10,9% до 9,9%, евробонды Метинвсет-15 снизили доходность всего на 0,1 п.п. (с 11,1% до 11,0%), а бумаги «Азовстали» с погашением в 2011 показали падение доходности на 0,6 п.п. – с 10,5% до 9,8%. Выпуск МХП-11 показал падение доходности на 0,8 п.п. – с 9,9% до 9,1%.

ТЭК

Российский газовый монополист ОАО «Газпром» из-за прошлогодней газовой войны с главным транзитером своего газа в Европу Украиной потерял, по крайней мере, 4,7 млрд долл. США.

Об этом сказано в анализе Центра Восточных иследований (OSW, Варшава), переданном агентству УНИАН.

Согласно анализу, осуществленному на основе опубликованного в конце июня «Газпромом» финансового отчета за прошлый год, потери крупнейшей компании России из-за прекращения поставок через Украину могут быть на порядок большими, чем официальные оценки.

Эксперт центра Эва ПАШИЦ отметила, что газовая война с Украиной, которая почти на три недели оставила без поставок газа ряд стран Евросоюза, принудила европейцев активизировать поиск альтернативных российскому источников поставок газа на европейский континент.

Кроме того, Еврокомиссия стала активнее поддерживать развитие энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

Такие действия, по мнению эксперта, заставят «Газпром» пересмотреть свои слишком оптимистические планы по развитию, в том числе, и экспансии на европейский рынок.

Более того, развитие конкуренции на европейском газовом рынке может привести к сокращению доли поставок российского газа с нынешних 25%.

Эксперт отметила, что, согласно официальной статистике, доходы «Газпрома» от поставок газа в Европу в прошлом году сократились на 5 млрд до 36,8 млрд долл.

В прошлом году «Газпром» установил антирекорд за всю свою историю, добыв около 460 млрд куб. м газа против 550 млрд кубометров в 2008 году.

Экспорт газа в Европу упал на 9% до около 150 млрд кубометров, а продажи на внутреннем рынке на 7% - до 260 млрд куб. м.

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ОАО “Газпром” пригласил немецкий концерн RWE принять участие в реализации российского проекта газопровода “Южный поток”, что сделает невозможным строительство конкурентного газопровода “Набукко”.

Как сообщает “Немецкая волна”, об этом пишет сегодня газета деловых кругов Германии Handelsblatt со ссылкой на собственные источники. По информации издания, соответствующее предложение передал немецкой стороне заместитель председателя правления “Газпрома” Александр МЕДВЕДЕВ.

Как известно, напоминает “Немецкая волна”, “Южный поток” является прямым конкурентом инициированного несколькими европейскими энергетическими концернами проекта газопровода “Набукко”. Планы его сооружения поддерживает, прежде всего, Европейский Союз, с целью уменьшения зависимости от поставок российского газа.

RWE входит в международный концерн, созданный для реализации проекта “Набукко”. Если “Газпрому” удастся “переманить” RWE, то реализация построения газопровода “Набукко” будет практически невозможной, пишет Handelsblatt.

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Печерский районный суд г. Киева избрал для бывшего заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было объявлено судом сегодня по результатам заседания.

Суд отклонил ходатайство адвокатов о сохранении в качестве меры пресечения подписки о невыезде, а также ходатайство народных депутатов о взятии И.ДИДЕНКО на поруки.

Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время состоял в ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, потому для того, чтобы это предотвратить, суд избрал для него арест.

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Правительства Украины и Беларуси подписали двустороннее соглашение о мерах по развитию сотрудничества относительно транспортировки нефти в Беларусь по территории Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА.

Документ подписали сегодня в Киеве А.КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир СЕМАШКО.

В ходе сегодняшних переговоров перед подписанием документа стороны проработали все вопросы, которые зафиксированы в плане двустороннего сотрудничества, а также обсудили выполнение договоренностей, которые были достигнуты во время последних встреч президентов Украины и Беларуси Виктора ЯНУКОВИЧА и Александра ЛУКАШЕНКО.

А.КЛЮЕВ и В.СЕМАШКО договорились провести очередную встречу в начале сентября. По словам А.КЛЮЕВА, к этой встрече будут доработаны несколько соглашений относительно сотрудничества двух стран.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям президентов Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и Венесуэлы Уго ЧАВЕСА, Минск планирует закупить у Каракаса 4 млн. тонн нефти в 2010 году и 10 млн. тонн – в 2011 году.

Покупаемая Беларусью венесуэльская нефть поступает танкерами в порт Одессы, а оттуда доставляется на Мозырский НПЗ по железной дороге транзитом через Украину.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) проведет 14 июля на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) аукционные торги по продаже 25%-ого госпакета акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Об этом сообщает сайт УМВБ.

В соответствии с текстом сообщения, реализуемый госпакет будет разбит на 25 лотов, из них 24 лота - по 1 млн. 800 тыс. шт. акций в каждом, еще в одном лоте количество акций составит 1 млн. 81 тыс. 375 штук. Соответственно, общая начальная стоимость 24 лотов составит 105 млн. 593 тыс. грн., еще одного лота – 2 млн. 643 тыс. грн. Стартовая цена одной акции составляет 2,4443 грн.

(УНИАН)