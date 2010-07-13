ДАЙДЖЕСТ СМИ за 13 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Избран новый глава Конституционного суда», в котором пишет - Конституционный суд избрал нового главу. Место сложившего полномочия Андрея Стрижака занял судья Анатолий Головин. Он являлся главным фаворитом - на этот пост его лоббировала Администрация Президента...

http://delo.ua/vlast/politika/glavoj-ks-stal-golovin-142773/

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Также «Дело» в материале «Как не попасть впросак с платежной картой на отдыхе за границей» подает результаты собственного исследования данного вопроса...

http://delo.ua/dengi/lichnye-finansy/plastikovyj-koshelek-142698/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Украине крупно повезло» пишет – недавние заявления премьер-министра Николая Азарова о том, что действия предыдущего правительства повлекли подачу исков к государству на огромные суммы, оказались не столь опасными. Как стало известно изданию, крупнейший иск к Украине – гражданина РФ Анатолия Семения на сумму около $23 млрд – уже отклонен Арбитражным судом Москвы. По мнению независимых юристов, иск не представляет угрозы и в будущем, так как составлен с множеством нарушений – даже сумму ущерба заявитель рассчитал сам, не прибегая к независимой оценке…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1412748

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «ДТЭК заступил на шахту» пишет – ДТЭК Рината Ахметова выступит инвестором двух крупных государственных шахт – "Ровенькиантрацит" и "Свердловантрацит". Компания договорилась о вложении 500 млн. грн. в закупку оборудования для предприятий в обмен на уголь антрацитовой группы. Для госшахт подобная схема сотрудничества – единственный способ остановить снижение объемов добычи, говорят на предприятиях. А в Минуглепроме отмечают, что аналогичные проекты могут быть реализованы и на других шахтах…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1412772

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Финансовые учреждения не идут на сбор» пишет – Госфинуслуг столкнулась с неприятием своей идеи о введении нового сбора на небанковские финансовые учреждения. Госкомпредпринимательства отказался согласовывать законопроект, который позволил бы Госфинуслуг уже в этом году получить от участников рынка на свое финансирование 106 млн. грн. Комитет опасается неоправданного роста финансовой нагрузки на компании, которые требуют уменьшить ставку сбора в пять раз…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1412780

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Издание «Экономические известия» в публикации «Диденко проконсультирует СБУ» пишет – Печерский райсуд Киева вынес постановление о содержании под стражей в течение двух месяцев бывшего замглавы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко. Наверное, не случайно заключение под стражу бывшего первого зампреда главы «Нафтогаза» состоялось после того, как прессу буквально заполонили документы, касающиеся прошлогодних январских сделок «Газпрома» и НАК по покупке 11 млрд. куб. м газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго». И, похоже, именно Юлия Тимошенко первой открыла этот ящик Пандоры…

http://state.eizvestia.com/full/didenko-prokonsultiruet-sbu

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Ураганы грозят подорвать продажи» пишет – переход показателей динамики розничного товарооборота со значений падения к росту стало ожидаемым событием, которое случилось в мае текущего года. Однако непрогнозируемость цен в ряде товарных категорий, в связи с природными катаклизмами во всем мире, грозит прервать хрупкий рост…

http://markets.eizvestia.com/full/uragany-grozyat-podorvat-prodazhi

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«Газета по-киевски» в материале «Как Киев заработал на футболе» пишет - спортивные пабы и рестораны, транслировавшие чемпионат мира по футболу, подсчитывают сверхприбыли – выручка выросла от 20 до 50%…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/13/045235.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Штрафы для нелегальных таксистов вырастут до 17 тыс грн» пишет - Министерство транспорта инициирует повышение штрафов за использование автомобилей в качестве такси без наличия на то разрешительных документов до 17 тысяч гривен…

http://mycityua.com/news/country/2010/07/12/170713.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы боятся, что их кинут турфирмы» пишет – ситуация с украинскими туристами - клиентами крупнейшего турагентства «Кария Тур», которое не оплатило их проживание в Турции, - постепенно нормализуется. Зато паника поднимается в самой Украине - люди боятся, не кинут ли их другие операторы…

http://www.segodnya.ua/news/14152950.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Данилишин: Скорость проедания внешних заимствований правительства – 700 млн. грн. в сутки» подает интервью экс-министра экономики Богдана Данилишина, который утверждает, что за три недели правительство потратило три четверти двухмиллиардного «российского кредита» на покрытие дефицита госбюджета. Он критикует деятельность правительства, в частности, относительно выполнения президентской программы реформ, не исключает второй волны кризиса и изменений в экономическом блоке правительства…

https://economics.unian.net/rus/detail/52457

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Чем важней, тем хуже» пишет – МВД и Минтранс хуже остальных министерств России справляются с конфликтными ситуациями, показало исследование. Виной тому мигалки и пробки…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/13/240320

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Издание «Ведомости» в материале «Уголовный файлообмен» пишет – МВД России рассчитывает привлечь к уголовной ответственности активных пользователей файлообменного сервиса Interfilm.ru. Правда, для этого милиции придется доказать, что они получали прибыль от просмотра фильмов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/13/240343

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Издание «Известия» в публикации «Хлебные крошки» пишет – после нескольких урожайных лет Россия столкнулась с сильной засухой, которая уже уничтожила больше четверти посевов. Но крестьян это не разорит, уверен первый вице-премьер Виктор Зубков. В стране достаточно запасов зерна. Хватит и самим, и на экспорт. Пострадавшим от жары Зубков пообещал субсидии и дешевые кредиты. Тем временем сами аграрии не рады. Битва за урожай для них оборачивается борьбой за субсидии. Объективной системы оценки убытков нет, а деньги получат самые ловкие…

http://www.izvestia.ru/economic/article3143810/

(УНИАН)