Украина и Германия готовят предложения по сотрудничеству

Представители Министерства экономики Украины и Департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства экономики и технологий Федеральной Республики Германия в ходе пятого заседания украинско-немецкой группы высокого уровня (ГВУ) по экономическому сотрудничеству обсудили ряд вопросов, касающихся развития двустороннего экономического сотрудничества Украины и Германии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики Украины, заседание ГВУ прошло в Берлине 9 июля и его результаты стали «важным шагом» в контексте подготовки официального визита в ФРГ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«В ходе заседания представительские делегации двух стран детально рассмотрели состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сферах транспорта, туризма, строительства, реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, банковского и финансового секторов, в космической отрасли и тому подобное», - говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики.

Обсуждались также вопросы участия немецких компаний в реализации проектов в контексте подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году, а также продолжения предоставления Германией помощи Украине в рамках технического и финансового сотрудничества.

Существенное внимание было уделено последующей перестройке сотрудничества в энергетической сфере, в первую очередь с целью повышения энергоэффективности украинской экономики и развития возобновляемой энергетики. «Этой проблематике будет посвящен ряд двусторонних мероприятий, которые состоятся осенью этого года в Киеве и Донецке, в частности украинско-немецкий энергетический форум, участие в котором примут представители официальных и деловых кругов обеих стран», - отмечают в Минэкономики Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 30 августа намерен с официальным визитом посетить Федеральную Республику Германия.