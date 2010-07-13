Главное на 13 июля (день)

Новости ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО не смог участвовать 12 июля в заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности RosUkrEnergo и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти, ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО в связи с его участием в совещании под председательством премьер-министра Николая АЗАРОВА.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Минтопэнерго, переданном агентству УНИАН.

В сообщении подчеркивается, что закон, который регламентирует деятельность временных следственных комиссий, был признан 10 сентября 2009 г. неконституционным. Кроме того, положения Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» не дают ВСК право вызывать должностных лиц для дачи показаний. Временные следственные комиссии в соответствии со статьей 6 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины» имеют право вносить предложения о присутствии соответствующих лиц на пленарном заседании Верховной Рады во время рассмотрения вопросов, подготовка которых осуществляется временной специальной или следственной комиссией.

Также, пресс-служба отмечает, что в соответствии с существующей информацией, на заседании ВСК в понедельник 12 июля не было кворума. Из 11 народных депутатов присутствовали лишь 4.

Кроме того, на сегодняшний день постановление о создании временной следственной комиссии относительно решения Стокгольмского арбитражного суда еще не подписал Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады относительно деятельности «РосУкрЭнерго» и решения Стокгольмского арбитражного суда Роман ЗВАРИЧ обратится сегодня с письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с просьбой обеспечить приход министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО на следующее заседание комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня во время брифинга.

Он напомнил, что вчера Ю.БОЙКО отказался принять участие в заседании ВСК, и при этом никаких официальных объяснений не последовало. В то же время, по словам Р.ЗВАРИЧА, из сообщений в СМИ стало известно, что Ю.БОЙКО объясняет свой отказ принять участие в заседании комиссии якобы ее нелегитимностью.

Р.ЗВАРИЧ продемонстрировал постановление о создании ВСК относительно решения Стокгольмского арбитража, расследования фактов деятельности «РосУкрЭнерго» и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО, которое подписано Председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ и которое свидетельствует о легитимности. «Поэтому не прячьтесь за надуманными аргументами. Придите и выполните свою обязанность», - призвал Р.ЗВАРИЧ министра Ю.БОЙКО.

Р.ЗВАРИЧ также напомнил, что Кабинет Министров ответствен и подотчетен Верховной Раде. «Поэтому я сегодня направлю гневное письмо в адрес премьер-министра с просьбой обеспечить явку БОЙКО», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Кроме того, по словам Р.ЗВАРИЧА, на следующее заседание будет приглашен следователь по делу экс-главы Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

«Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) выступит в качестве инвестора для двух государственных угольных предприятий – «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

В сообщении отмечается, что соответствующие инвестиционные предложения компании были согласованы Министерством угольной промышленности Украины 9 июля 2010 года. Инвестиционный договор с предприятиями будет действовать на протяжении 5 лет с возможностью его продления.

Согласно договоренности, ДТЭК до конца 2010 года профинансирует оба предприятия в рамках проектов по техническому переоснащению, модернизации и развитию с применением механизма государственно-частного партнерства. При этом в ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» ДТЭК направит около 300 млн. грн. и 200 млн. грн. соответственно.

Компания отмечает, что основная часть финансовых средств будет направлена в капитальное строительство, очистное и проходческое оборудование, что позволит подготовить до конца 2010 года более 30 новых лав на обоих госпредприятиях. При этом ДТЭК в партнерстве с государством будет осуществлять контроль над целевым использованием и эффективностью распределения предоставленных капитальных ресурсов.

Также в сообщении сказано, что до 2014 года планируется увеличить годовую добычу на государственных предприятиях в сумме на 3 млн. тонн.

Комментируя данное событие, генеральный директор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО заявил: «Сотрудничество с двумя крупнейшими государственными предприятиями, добывающими антрацитовый уголь, является одним из стратегических приоритетов нашей компании и ярким примером государственно-частного партнёрства в угольной отрасли. При этом государственные объединения получат стабильного покупателя своей продукции, который будет содействовать их развитию. В свою очередь, совместная работа с ГП «Ровенькиантрацит» и ГП «Свердловантрацит» позволит обеспечить углем антрацитовых марок потребности генерирующих предприятий ДТЭК, таким образом, достигается синергетический эффект».

М.ТИМЧЕНКО также отметил, что сотрудничество не ограничивается только инвестиционными проектами.

«Местные власти Ровеньков и Свердловска в мае 2010 года присоединились к Декларации ДТЭК о социальном партнерстве, которая предусматривает участие компании в развитии городов. В рамках этой Декларации, ДТЭК совместно с компанией Chemonics International Inc. и Агентством США по международному развитию (USAID) начал в этих городах реализацию проекта «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность» (ЛИНК), который направлен на создание комфортных условий жизни жителей города, условий для привлечения инвестиций и условий для развития малого и среднего бизнеса», - добавил он.

Беларусь будет транспортировать следующую партию венесуэльской нефти через Эстонию.

Об этом сообщает Европейское радио для Беларуси со ссылкой на Белорусские железные дороги.

Как ожидается, пятый танкер с 80 тыс. т нефти из Венесуэлы для Беларуси должен прибыть в третьей декаде июля в эстонский морской порт Мууга.

Очередная партия венесуэльской нефти будет перерабатываться на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан".

Белорусские железные дороги планируют транспортировать очередную партию венесуэльской нефти из Эстонии в Беларусь железнодорожным составом из 22-23 вагонов.

Финансы

Доработка проекта Налогового кодекса для его дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде будет завершена в начале августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала ICTV.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день прошло обсуждение документа с предпринимателями, работодателями, представителями Европейской бизнес ассоциации и Американской торговой палаты. Для принятия Налогового кодекса в ходе завершившейся сессии ВР не хватило, по мнению С.ТИГИПКО, недели, однако уже через 3 недели будет готов откорректированный вариант документа.

"Мы его дорабатываем сейчас, и где-то недельки через три вы его увидите. Мы получим хороший кодекс", - заверил С.ТИГИПКО.

Он также подчеркнул, что налог на роскошь войдет в Кодекс, несмотря на сопротивление некоторых депутатов.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился, по сравнению с 12 июля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного понизился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,85/9,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,90 грн./евро, по продаже – в пределах 9,89-10,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 июля также незначительно понизился и сегодня составляет 0,2468/0,2558 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2520 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2530-0,2580 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,87 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,93 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева со вчерашнего дня понизился на 0,2% и сегодня составляет 9,83 грн./евро, курс продажи – на 0,3%, до 9,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,70-9,88 грн./евро, по продаже – в пределах 9,91-10,05 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 12 июля и сегодня составляет 0,2454/0,2554 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2250-0,2521 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2539-0,2580 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,85/7,93 грн., евро – 9,70/10,00 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,70/10,10 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,905 грн., евро – 9,78/10,00 грн., рубль – 0,2500/0,2570 грн.