Украина может закупить в США военную технику

Перспективные направления сотрудничества в реализации текущих контрактов по закупке военной техники и снаряжения для Военно-морских сил Украины обсудили в Вашингтоне представители командования ВМС Украины и Управления международных программ командования Военно-морских сил США.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Кроме того, украинские моряки ознакомились с организацией работы Управления международных программ командования Военно-морских сил США, с процедурой и порядком закупки военной техники, имущества и услуг для иностранных государств.

Визит делегации ВМС Украины в США, который завершается 13 июля, происходил в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины на июль-август текущего года.