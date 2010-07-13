В Тернополе открылся первый «FoxMart»

Торжественное открытие первого в Тернополе гипермаркета бытовой техники и электроники «FoxMart» в ТРЦ «Подоляны» (ул. Текстильная, 28Ч) длилось с 8 по 11 июля. За 4 дня магазин посетило 14 000 человек.

Как отметил во время пресс-конференции соучредитель группы компаний «ФОКСТРОТ», председатель наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома» Валерий Маковецкий, в новом гипермаркете представлены более 20 тыс. наименований техники. Есть и мировые новинки. В частности, 3D телевизоры, последние модели ноут-буков и мобильных телефонов.

«Гипермаркет в Тернополе стал седьмым в западном регионе (сеть насчитывает 37 объектов в Украине и Молдове)», - сказал руководитель Западного регионального управления компании «Фокстрот. Техника для дома» Василий Шургот.

Общая торговая площадь гипермаркетов на Западной Украине составляет более 11 тыс. кв. м. Первый гипермаркет сети в Западной Украине был открыт в Хмельницком в 2006 году.

А во время пресс-конференции первые покупатели получали свои подарки. Микроволновые печи получили первые десять покупатели, сумма чека которых превышала 2 тыс. гривен. На протяжении дня разыгрывались ценные призы среди других покупателей. Первый день открытия был традиционно самым активным по посещаемости. В торговом зале работали все кассы, однако из-за большого наплыва покупателей очередей избежать не удалось. Анонсированные скидки, специальные предложения, розыгрыши и подарки привлекли многих жителей и гостей Тернополя.

Особой популярностью пользовались специальные предложения на покупку телевизионной техники: LCD-телевизор Philips диагональю 37 дюймов и LCD-телевизор диагональю 19 дюймов в подарок – 5 779 грн; LCD-телевизор Toshiba диагональю 32 дюйма – 2 999 грн.; а также акционные ноутбуки.

Во время открытия покупатели также имели возможность приобрести технику в кредит. Акционный кредит под 0% без переплат и дополнительных платежей можно было оформить без справки о доходах сроком на 4, 5, 7 и 10 месяцев.

Гипермаркет в Тернополе предлагает потребителям ряд дополнительных преимуществ. Так, «FoxMart» - первый и пока единственный в городе магазин, позволяющий протестировать игровые приставки. С этой целью в торговом зале функционирует game-зона (игровая зона). На специально оборудованной территории, оснащенной мегасовременными плазменными экранами и игровыми приставками, покупатели могут лично убедиться в качестве звука и изображения, а также протестировать все последние новинки видеоигр. А чтобы проверить акустику и возможности домашних кинотеатров, в отделе аудио- и видеотехники установлен Hi-Fi-островок.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 37 объектов в Украине и Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 до 7000 кв.м.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.