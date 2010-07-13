АМК за ограничения на рекламу медпрепаратов в СМИ

Антимонопольный комитет Украины (АМК) выступает за введение ограничений на рекламу медицинских препаратов в средствах массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

Он подчеркнул, что на сегодня именно в сере фармацевтики стоит остро вопрос борьбы с рекламой, которая вводит потребителей в заблуждение.

Так А.КОСТУСЕВ напомнил, что именно за распространение неправдивой рекламы АМК оштрафовал на 1 млн. грн. производителя лекарственного средства «Лазолван» австрийскую фармацевтическую компанию «Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG».

«Сейчас аналогичные расследования касаются недобросовестной рекламы биологических добавок «Шелентин» и «Украин», которые позиционируются как лекарства от множества сложных заболеваний, в том числе и онкологических, что абсолютно не соответствует действительности. Когда посмотришь рекламу лекарственных средств, то складывается такое ощущение, что и к врачу уже ходить не нужно. Поэтому позиция АМК тут однозначна - рекламу медпрепаратов в СМИ нужно запретить на государственном уровне. Чтобы их реклама была только в специализированных медицинских изданиях, как это принято во многих развитых странах», - отметил А.КОСТУСЕВ.