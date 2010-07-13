Проблемы одной туркомпании не снизят поток туристов в Турцию

Проблемная ситуация одной из туркомпаний в Турции не снизит туда поток туристов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказала и.о. президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Елена ШАПОВАЛОВА.

«Наша задача – уменьшить негативное влияние данного происшествия на рынок и на спрос в том числе, поскольку Турция была, есть и будет самым излюбленным и самым массовым направлением для путешествий граждан Украины. И Турция даже в прошлом году, несмотря на мировой кризис в экономике и несмотря на спад в общем турпотоке, отчиталась об увеличении потока. Да, не намного, но тем не менее. В этом году прирост уже составляет порядка 18%. …Мы никоим образом не боимся спада туристического потока. Потому что даже сейчас до 20 числа уже невозможно улететь в Турцию – билетов нет. Сейчас все рейсы заполнены, и скоро будет дефицит даже путевок наблюдаться», - отметила Е.ШАПОВАЛОВА.

По ее словам, АЛТУ ведет работу по консолидации возможных исков и уточнению перечня турагентов, которые оказались вовлечены в данную ситуацию с туроператором Karya Tour. «Как Ассоциация мы хотим минимизировать убытки для пострадавших турагентов. Потому что туроператоры продают свои продукты через турагентов. И те турагенты, которые работали с Karya Tour, это и наши турагенты в том числе, это наши коллеги, поэтому мы им и помогаем», - отметила она.

Кроме того, сказала Е.ШАПОВАЛОВА, существуют туристы, уже заплатившие деньги за туры в Турцию, которые должны состояться, но теперь, по причинам, связанным с Karya Tour, не состоятся. «Предоставлять отдых на бесплатной основе этим туристам никто не сможет. Тут стоит задача вернуть деньги. Поскольку Karya Tour не сообщает, каким образом это будет сделано, поэтому мы будем помогать турагентам готовить консолидированные иски к Karya Tour по возврату этих денег», - отметила она. По ее словам, на данный момент есть информация о порядке 100 человек, у которых есть путевки, но которые не смогли улететь в Турцию в эти выходные.

У турагентов, которые продавали пакеты туроператора Karya Tour, могут быть проблемы с возвратом средств. «На данный момент агенты по закону о туризме, продавая турпутевки, обязаны подписывать договоры от имени туроператора. Тем не менее, учитывая изъяны в нашем законодательстве, очень многие агенты подписывают свой вариант договора – один, тот, который им удобен. И он, как правило, на одной страничке. Вот сразу хочу сказать, что с юридической точки зрения у тех агентов, которые, реализовывая путевки Karya Tour, подписывали свой вариант договора, а не договор туроператора, шансов получить деньги обратно будет очень мало», - заявила Е.ШАПОВАЛОВА.

По ее словам, именно поэтому для решения таких проблем в будущем АЛТУ инициирует совершенствование законодательно-нормативного обеспечения туристической сферы. В частности, необходимо введение обязательного страхования гражданской ответственности субъектов турдеятельности; расширение роли саморегулирования в сфере туризма; введение добровольной сертификации турагентов; внедрение типовых условий договора на туристическое обслуживание и агентского договора между туроператором и турагентом. Предложения направлены АЛТУ в Верховную Раду, Минюст и Госслужбу туризма и курортов.