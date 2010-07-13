Шуфрич не верит в восстановление президентской власти эпохи Кучмы

Заместитель секретаря СНБО Украины Нестор ШУФРИЧ считает нереальным изменение парламентом Конституции, которое вернет полноту президентской власти времен президентства Леонида КУЧМЫ.

Об этом Н.ШУФРИЧ заявил в интервью «Украинской правде».

«Я сейчас говорю как политик с небольшим, но все-таки каким-то стажем - так вот, в парламенте никогда не пройдет ни одна норма, которая повлияет на закон № 2222, которым были введены в действия изменения Конституции», - сказал Н.ШУФРИЧ.

По его словам, никогда парламент сам себе не урежет полномочия. «Тем более, когда там есть такие опытнейшие игроки, как СИМОНЕНКО, ЛИТВИН и другие», - добавил он.

Поэтому относительно плана восстановления президентской власти эпохи Л.КУЧМЫ Н.ШУФРИЧ сказал: «Я думаю, что он нереален. И то, что ЛЕВОЧКИН (Сергей ЛЕВОЧКИН – глава Администрации Президента Украины – УНИАН) пытается навязать Виктору Федоровичу (ЯНУКОВИЧУ) эту политику, будет иметь очень негативные последствия как для всей нашей партии, так и лично для ЛЕВОЧКИНА». В то же время, по его мнению, В.ЯНУКОВИЧ, контролируя большинство в парламенте, фактически сегодня имеет реальных полномочий и возможностей намного больше, чем имел Л.КУЧМА.

На вопрос: «Возможен ли сценарий, что усиление полномочий президента попытаются провести через парламент, а в качестве стимула для депутатов дадут им три года дополнительных полномочий?», Н.ШУФРИЧ ответил: «Исключено. Депутаты - не мазохисты. Это нереально, потому что все основные игроки понимают цену такого решения и никогда на это не пойдут. У нас любой политик видит себя не на два-три года вперед, а намного больше. Он хочет быть в парламенте и принимать решения».