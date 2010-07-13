Анонс на 14 июля

Состоится рабочая поездка первого заместителя председателя КМДА Александра Попова на ЗАО «ЕК «Дартеплоцентраль» и объекты АК «Киевэнерго» о подготовке энергетического оборудования к работе в осенне-зимний период 2010/2011 года.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится презентация и обсуждение результатов исследования «Демографические и финансовые предпосылки пенсионной реформы в Украине: прогноз - 2050», подготовленного аналитически-совещательным центром Голубой ленты ПРООН/ЕС. Ожидается, что в работе примут участие: Оливье Адам, Постоянный представитель ПРООН в Украине; Василий Надрага, министр труда и социальной политики Украины; Марчин Свенчицки, директор аналитически-совещательного центра Голубой ленты ПРООН/ЄС; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины; Грег Мактаггарт, старший международный советник по вопросам пенсионной реформы, Проект развития рынков капитала, USAID и др.

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Состоятся торги по "Сумыоблэнерго" на УМВБ

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Впервые за последние двенадцать лет в Киевский речной порт зайдет судно класса «река-море» «Мартин Лацис» с грузом металлоконструкций для строительства железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве (ул. Верхний Вал, 70, 2-й грузовой район).

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Состоится Международный круглый стол «Украинские IPO 2011: в ожидании нового миллиарда», организованный международной юридической фирмой «Integrites» совместно с Лондонской Фондовой Биржей. Приглашены: Анатолий Кинах, президент УСПП; Джон Эдвардс, руководитель управления по странам СНГ Лондонской фондовой биржи (Лондон); Себастиан Оэхелхаузер, управляющий директор банка Rothschild (Лондон); Андрей Ляхов, партнер международной юридической компании Integrites (Киев); Олег Ёлшин, исполнительный директор, управляющий партнер инвестиционной группы East Kommerts (Москва); Александр Почкун, управляющий партнер аудиторской фирмы Baker Tilly Ukraine (Киев); Сергей Евланчик, ген.директор группы компаний «Укрпродукт Групп» (Киев); Дмитрий Васильев, директор по корпоративным коммуникациям компании «XXI век». Ожидается участие вице-премьер-министра Сергея Тигипко и председателя Комитета ВР по вопросам промышленной, регуляторной политики и предпринимательства Наталии Королевской.

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Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута проведет заседание Координационного совета по вопросам аграрной политики при Кабинете Министров Украины. Вопросы: о ситуации на внутреннем рынке зерна и стратегии формирования государственных и региональных ресурсов зерна урожая 2010 года; о состоянии внутреннего рынка мяса, соблюдении действующего законодательства и мероприятиях по усилению контроля безопасности и качества продукции животного происхождения, экспортируемой в Украину. По результатам заседания состоится пресс-конференция.

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