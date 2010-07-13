Забраковано 23 тонны продукции детского питания

Госпотребстандарт в течение І полугодия забраковал и снял с реализации в торговой сети 23 тонны продукции детского питания, что составляет 36% проверенного количества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в Госпотребстандарте обратили внимание, что браковалась и снималась с реализации продукция разных производителей.

Продукты детского питания браковались и снимались с реализации в торговой сети из-за: отсутствия сопроводительных документов относительно качества и безопасности (отсутствие регистрационных номеров сертификатов соответствия) - 75% забракованной и снятой с реализации продукции; отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре - 14%; истекший срок годности - 1%; несоответствие требованиям нормативных документов - 13%.

Также Госпотребстандарт проверил продукцию детского питания на 31 предприятии, что занимается производством детского питания и его оптовой торговлей, на общую сумму свыше 300 тыс. грн. Проверялись детские смеси, в т.ч. молочные; консервы фруктовые и овощные (соки и пюре); консервы мясные гомогенизированные; сухие каши.

Из 7 проверенных предприятий-производителей продукции детского питания нарушения были выявлены на 1 предприятии (ООО „ХИПП – Ужгород”, Закарпатская область). Продукция не отвечала требованиям потребительской маркировки.

Из 24 предприятий, которые занимаются оптовой торговлей продукции детского питания, на 18 установлены нарушения, забраковано 89% продукции импортного производства.