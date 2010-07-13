Украина и Китай договорились о тесном сотрудничестве

Новые политические условия открывают широкие возможности для торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического, гуманитарного сотрудничества Украины с Китаем.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом сказал премьер Государственного совета (правительства) Китая ВЕНЬ Цзябао во время встречи с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО, который находится в КНР с официальным визитом.

ВЕНЬ Цзябао высоко оценил политическую стабилизацию и консолидацию общества, обеспеченные после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины.

„Китайский бизнес получил четкий сигнал от руководства страны относительно поддержки реализации общих проектов с украинскими партнерами”, - отметил он. Речь идет о многомиллионных инвестициях в транспортную инфраструктуру, сельское производство, высокотехнологичное машиностроение.

К.ГРИЩЕНКО, в свою очередь, заверил главу правительства КНР в том, что руководство Украины стремится видеть Китай среди своих приоритетных партнеров, поддерживая при этом Пекин по всем принципиальным для него политическим вопросам, в частности, в контексте политики „одного Китая”.

Во время встречи были обсуждены практические аспекты повышения эффективности работы двусторонней комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, очередное заседание которой состоится в августе этого года в рамках подготовки к государственному визиту Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в КНР, запланированному на начало сентября.

Отдельно министр иностранных дел Украины предложил обсудить необходимость увеличения числа регулярных авиарейсов между Пекином и Киевом, что будет соответствовать динамике роста потока бизнесменов, студентов, туристов, которые путешествуют из Украины в КНР и наоборот.