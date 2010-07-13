Курс НБУ на 14.07.10

Официальный курс НБУ на 14.07.10100 USD – 790.2200 (13 июля – 790.3200)100 EUR – 993.2275 (13 июля – 993.5903) 10 RUR – 2.5611 (13 июля – 2.5591)Учетные курсы банковских металлов на 14.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95340.04 (13 июля – 95134.77) 961 XAG 10 Серебро – 1422.40 (13 июля – 1427.32) 962 XPT 10 Платина – 120350.51 (13 июля-120444.77) 964 XPD 10 Палладий – 35955.01 (13 июля-35880.53)

Официальный курс НБУ на 14.07.10 100 USD – 790.2200 (13 июля – 790.3200) 100 EUR – 993.2275 (13 июля – 993.5903) 10 RUR – 2.5611 (13 июля – 2.5591) Учетные курсы банковских металлов на 14.07.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95340.04 (13 июля – 95134.77) 961 XAG 10 Серебро – 1422.40 (13 июля – 1427.32) 962 XPT 10 Платина – 120350.51 (13 июля-120444.77) 964 XPD 10 Палладий – 35955.01 (13 июля-35880.53)

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