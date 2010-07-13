Главное на 13 июля (вечер)

Основные события второй половины сегодняшнего дня

Финансы

С 1 января 2011 года Национальный банк Украины устанавливает суточный лимит на снятие наличной инвалюты в банкоматах страны на уровне 5 тыс. грн. в эквиваленте.

Это предусмотрено в постановлении Нацбанка №223 от 30 апреля 2010 года (регистрация в Минюсте 6 июля т.г.).

"Выдача наличной инвалюты через банкоматы в пределах Украины с применением специального платежного средства осуществляется в сумме, которая не превышает в эквиваленте 5 тыс. гривен в сутки по официальному курсу гривни к иностранным валютам, установленному Нацбанком на дату отображения платежной операции", - говорится в документе.

С 1 января 2012 года регулятор обязал банки предоставлять информацию держателям платежных карт о размере взимаемой комиссии.

"Поставщик платежных услуг обязан ознакомить пользователя с размером комиссионного вознаграждения за снятие наличности со счета с использованием специального платежного средства через банкомат непосредственно перед инициированием платежной операции и обеспечить его информацией о полной сумме проведенной им операции и сумме комиссионного вознаграждения", - говорится в постановлении.

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До конца текущей недели власти Украины намерены направить в Международный валютный фонд (МВФ) подписанное письмо о намерениях и текст меморандума о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО.

«До конца текущей недели будут подписаны со стороны Украины и направлены в МВФ все необходимые документы», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины и миссия Международного валютного фонда в начале июля согласовали программу сотрудничества между Украиной и МВФ на следующие 2,5 года.

Как сообщал Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, программа подлежит утверждению менеджментом и Советом директоров МВФ.

Переговоры состоялись при участии Национального банка Украины.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.

ТЭК

Украина в январе-мае 2010 года сократила импорт природного газа на 18,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 млрд. 176,009 млн. долл.

Об этом сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-мае в общем объеме импорта составил 15,2%.

Экспорт природного газа в январе-мае сократился на 12,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млн. 14,5 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, в январе-мае Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млрд. 757,041 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-мае составил 8,4%.

Справка УНИАН. В 2009 году Украина сократила импорт природного газа на 15,5%, по сравнению с 2008 годом, до 7 млрд. 979,358 млн. долл. Объем импорта природного газа в 2009 году в общем объеме импорта составил 17,6%.

В 2009 году Украина сократила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 33,8%, по сравнению с 2008 годом, до 2 млрд. 989,639 млн. долл. Объем импорта нефти в общем объеме импорта в 2009 году составил 6,6%.

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Цена на нефть ОПЕК достигла по итогам торгов, состоявшихся в понедельник, $72 за баррель, говорится в сообщении секретариата ОПЕК.

В пятницу,9 июля, один баррель «нефтяной корзины» ОПЕК, состоящей из 12 основных экспортных сортов нефти всех стран-членов этой организации, стоил $72,79.

По мнению экспертов, толчком к росту цен в конце минувшей недели послужили сообщения о том, что Китай увеличил импорт нефти в июне на 25% до рекордно высокого уровня более 22 млн. т, что соответствует 5,42 млн. баррелей в день, передает ИТАР-ТАСС.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2011 году до 1,6%, или на 1,3 млн. баррелей в сутки, до 87,8 млн. в день, сообщает Market Watch. Это подтверждает прогноз МВФ, который предсказывает мировой экономический рост на 4,3%, средние цены на нефть в 2011 в размере $79,40 за баррель.

Фондовый рынок

Компания «Метинвест» подала заявление в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на объединение с ММК им. Ильича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

Так, А.КОСТУСЕВ, отвечая на вопрос журналистов о том, обратился ли «Метинвест» в Комитет для получения соответствующего разрешения, сказал: «Да, такое заявление к нам поступало, и в управлении концентрации в настоящее время оно рассматривается. Проходит исследование рынка, и мы смотрим, можем ли мы дать согласие на эту концентрацию».

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Владельцы ценных бумаг меткомбината объявят дополнительную эмиссию акций до 9 млрд. 20,020 млн. штук с номинальной стоимостью как и у акций первого выпуска – 0,25 грн./шт. На собрании было также изменено название ММК им. Ильича с открытого акционерного общества на публичное акционерное общество, соответствующие изменения будут внесены в название дочерних предприятий.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии. Акционерами Группы «Метинвест» являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой «Метинвест» на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ПАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» – одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом производства. Предприятие выпускает стальной лист для судостроения, нефтепроводных, газо- и водопроводных труб, баллонов для сжатых газов. Это единственный в Украине производитель оцинкованного холоднокатаного листа. Продукция комбината экспортируется в более чем 50 стран мира.

Внешняя политика

Перспективные направления сотрудничества в реализации текущих контрактов по закупке военной техники и снаряжения для Военно-морских сил Украины обсудили в Вашингтоне представители командования ВМС Украины и Управления международных программ командования Военно-морских сил США.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.

Кроме того, украинские моряки ознакомились с организацией работы Управления международных программ командования Военно-морских сил США, с процедурой и порядком закупки военной техники, имущества и услуг для иностранных государств.

Визит делегации ВМС Украины в США, который завершается 13 июля, происходил в соответствии с Перечнем мероприятий международного сотрудничества Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины на июль-август текущего года.

Мобильная связь

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в течение месяца намерен принять решение относительно соответствия антимонопольному законодательству объединения «Киевстара» и «Билайна».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ.

«Мы в ближайшее время примем решение по этому вопросу, я думаю, что на протяжении месяца точно», - сказал А.КОСТУСЕВ.

По его мнению, данное объединение компаний привело к усилению монополии в секторе мобильной связи.

«Не понимаю, как предыдущий состав АМКУ мог дать разрешение на это слияние. Очевидно, это усиление монополии, и в руках одной компании оказывается огромный частотный ресурс, и она получает преимущество», - отметил председатель комитета.

Справка УНИАН. В октябре 2009 года Telenor Group и компания Altimo сообщили о достижении соглашения об объединении принадлежащих им пакетов акций ОАО «Вымпел-Коммуникации» (торговая марка «Билайн») и ЗАО «Киевстар G.S.M.» с созданием нового совместного оператора сотовой связи – компании VimpelCom Ltd. («ВымпелКом Лтд.»), оказывающей качественные интегрированные услуги сотовой связи в России, Украине и других странах СНГ, а также в Грузии, Вьетнаме, Камбодже, Лаосе. Компания будет развивать свою деятельность и на других быстро развивающихся рынках Европы, Азии и Африки, становясь одним из ведущих игроков отрасли в мире. Формирование Vimpelcom Ltd. завершилось в апреле 2010 года.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» - лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,89 млн. человек (по состоянию на 01.06.10 г.). «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия в Украине, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 млн. украинцев пользуются мобильным Интернетом «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе - предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного Интернет-доступа.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что стоимость услуг роуминга, которые предоставляют операторы мобильной связи, является завышенной.

Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.

А.КОСТУСЕВ сообщил, что комитет занимается изучением данного вопроса. В частности, комитет послал официальные запросы мобильным операторам с требованием предоставить исчерпывающую информацию о формировании стоимости роуминга.

«Вопрос стоимости роуминга является очень сложным, поскольку здесь привлечено несколько государств. Это исследование Антимонопольный комитет ведет совместно с российскими и казахскими коллегами. Они начали этим вопросом заниматься раньше, и, согласно данным российских специалистов, стоимость роуминга завышена в пять раз. Мы не можем понять, как стоимость роуминга может быть выше стоимости международного звонка. Это нонсенс», – сказал А.КОСТУСЕВ.

Туризм

Все туристы, имевшие проблемы с туристическим оператором, возвратятся в Украину до 22 июля т. г. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине Берат ЙЫЛДЫЗ.

«По последним данным, сейчас в Турции осталось 738 украинцев – клиентов Karya Tour, которые продолжают свой отдых, за который заплатили, и которые вернутся в Украину в соответствии с подготовленным графиком», - сказал он. В частности, сегодня запланирован возврат 110 туристов, завтра – 355, 17 июля – 121 туриста и т.д.

Б.ЙЫЛДЫЗ отметил успешность работы над решением данной проблемы. При этом он подчеркнул, что проблема возникла только у украинских туристов, несмотря на то, что Karya Tour работала и с туристами других стран. По его словам, в целом с начала возникновения проблемы в Турцию отправлено около 3900 туристов, из них украинцев – 1784.

«С самой большой проблемой столкнулись именно украинские туристы. К примеру, из Словакии было 1045 туристов, но и для них, и для туристов Karya Tour из других стран были предусмотрены страховки. Что касается украинских туристов, то общими усилиями и нашего министерства, и лично министра, и представительств туроператоров, представленных на рынке Украины, и отельеров, то есть общими усилиями, были предприняты все возможные меры, чтобы украинские туристы могли продолжить свой отдых и затем вернуться в Украину», - сказал Б.ЙЫЛДЫЗ.

По его словам, все туристы, несмотря на проблемы Karya Tour, размещены в отелях и продолжают свой отдых.

Как добавила и.о. президента Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Елена ШАПОВАЛОВА, только в одном отеле был единичный случай, где была взята повторная оплата с туриста.

Авиаперевозки будут осуществлять авиакомпании, которые имели договоры на чартеры с Karya Tour, в частности «Международные авиалинии Украины» (МАУ), «Роза Ветров».

«Гарантируем, что все возвратятся в Украину», - сказала пресс-секретарь МАУ Евгения САЦКАЯ.

По ее словам, Karya Tour вечером 8 июля сообщила авиакомпании, что у нее возникли сложности с партнером в Турции, и попросила не проводить регистрацию пассажиров на рейсы с 9 июля. Авиарейсы были проплачены Karya Tour по 11 июля. Соответственно, МАУ отменила эти рейсы в Турцию. «Тем не менее, мы выполнили технические полеты, чтобы забрать пассажиров из Турции, отправляя туда пустые самолеты и забирая оттуда туристов. 9-11 июля было репатриировано 700 пассажиров спецрейсами авикомпании, и в период по 16 июля в целом будет вывезено еще 430 человек. Кроме того, там еще не более 100 человек, которые приобрели у Karya Tour пакеты более продолжительные, чем недельные или 2-недельные. Соответственно, по мере приближения их даты вылета мы будем вывозить их», - отметила Е.САЦКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 8 июля в провинции Анталия украинских туристов, которые приобрели путевки компании Karya Tour, начали выселять из гостиниц в связи с необеспечением туристическим оператором оплаты за забронированные для граждан номера.

В свою очередь, туроператор Karya Tour Ukraine заявил о финансовых проблемах принимающей стороны – турецкой компании Sunspot Seyhat Ltd Sti, которая не может выполнить взятые на себя обязательства по приему и размещению туристов в Турции.

В связи со сложившейся ситуацией Министерство культуры и туризма Турции, а также губернаторство Анталии в пятницу, 9 июля, провело экстренное собрание, в котором принимали участие представители Федерации отельеров Турции, Объединения отельеров Средиземноморья, авиалиний SKY, а также туроператоры TEZ Tour, ODEON, ANEX, TURTESS, специализирующиеся по этим же направлениям. По итогам собрания губернаторством Анталии был создан комитет для урегулирования данной ситуации.

Были приняты все необходимые меры для того, чтобы около 4000 туристов, приехавших в Анталию, не испытывали трудностей во время отдыха и проблем с возвращением в свои страны. До понедельника, 12 июля, компания TEZ Tour должна была обеспечить все условия для возвращения 1800 туристов. Для оставшихся туристов будет составлен график вылетов с учетом срока их пребывания в Турции.

(УНИАН)