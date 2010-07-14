ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 июля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Россияне скупают Украину», в котором пишет - в первой половине 2010 года на украинском рынке активность слияний и поглощений существенно возросла. Согласно статистике Mergemarket, за первые шесть месяцев объем публичных сделок составил $1,7 млрд. (17 сделок). Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было совершено 14 сделок на сумму в $430 млн.

http://delo.ua/biznes/rynki/rossijane-skupajut-ukrainu-142865/

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Также «Дело» в материале «Укрзализныця» отвязалась от металлургов» пишет - с 1 июля мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для металлургов не действует…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/ukrzaliznycja-otvjazalas-ot-metallurgov-142868/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Утомленные отдыхом» пишет – проблемы у украинских туристов в Турции могут возникнуть не только с компанией Karya Tour. Вчера Госслужба туризма и курортов рекомендовала гражданам страны воздержаться от отдыха в Турции из-за финансовых проблем турецких партнеров наших операторов. Позже ведомство отказалось от своих слов, но о проблемах турецких компаний уже сообщают СМИ Турции. В украинских туркомпаниях заверяют, что опасаться поездок в эту страну не стоит, и надеются, что подобные инциденты и заявления не приведут к прямым убыткам на самом популярном среди украинцев направлении, которое занимает 42% рынка всего выездного туризма…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419258

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «У Украины иссякла энергия» пишет – на участие в аукционе по продаже электроэнергии на экспорт, проводимом "Укрэнерго", вчера не поступило ни одной заявки. Участники рынка говорят, что причиной этого стала высокая оптовая рыночная цена, ниже которой экспортировать электроэнергию запрещено. В НКРЭ обещают снизить ее после повышения тарифов на электроэнергию для населения…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419290

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительству подкинули доработку» пишет – Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики направил в Кабинет министров поправки депутатов к проекту Налогового кодекса. Среди них – закрепление с 2015 года сниженных до 17% ставок НДС и налога на прибыль, а также введение дифференцированных ставок налога с доходов физических лиц и налога на недвижимость. Впрочем, доработанный проект Налогового кодекса правительство вынесет на обсуждение с общественностью лишь через три недели…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1419261

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Издание «Экономические известия» в публикации «Антимонопольный проверяет Visa и MasterCard» пишет – расследование деятельности международных платежных систем Visa и MasterCard Антимонопольным комитетом Украины может быть завершено в ноябре 2010-го. Об этом вчера заявил председатель АМКУ Алексей Костусев. По его словам, если комитет выявит факты злоупотребления монопольным положением со стороны Visa и MasterCard, то на эти компании может быть наложен штраф в размере нескольких сотен миллионов долларов…

http://finance.eizvestia.com/full/antimonopolnyj-proveryaet-visa-i-mastercard

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Также издание «Экономические известия» в публикации «Белорусский сахар запретят» пишет – МинАП инициирует запрет свободной торговли сахаром с Беларусью. Если Кабмин одобрит решение, уже к сентябрю стоимость продукта внутри страны возрастет почти до 9 тыс. грн. за тонну, считают аналитики…

http://markets.eizvestia.com/full/belorusskij-sahar-zapretyat

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«Газета по-киевски» в материале «Урожай в этом году либо сгнил, либо засох» пишет – аграрии юго-востока и запада Украины спасают свой урожай: кто от потопа, кто от засухи…

http://mycityua.com/articles/country/2010/07/14/034127.html

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Также «Газета по-киевски» в материале «Средняя взятка за землю под Киевом – полмиллиона гривен» пишет - с начала года служба по борьбе с экономическими преступлениями раскрыла на Киевщине 71 преступление в сфере земельных отношений. Практически во всех делах фигурируют чиновники и должностные лица…

http://mycityua.com/articles/city/2010/07/14/031444.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Банки накажут за навязанную страховку» пишет – Антимонопольный комитет пригрозил банкам штрафами, если те во время оформления договоров по кредитам будут навязывать своим клиентам страхование залогового имущества в определенных компаниях…

http://www.segodnya.ua/news/14153322.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Страховому рынку «подарят» двух государственных монополистов?..» пишет - в Украине намерены создать государственные страховую и перестраховочную компании. Власть усматривает плюсы в идее. Эксперты считают, что работать с ними обяжут, иначе шансов на выживание у тех нет...

https://economics.unian.net/rus/detail/52592

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Николай Шпак: «В Украине 85% сельхозмашин – устарелая техника» пишет - АПК остро не хватает современной сельхозтехники. Из-за этого падает производство, государство несет потери урожая. На выручку приходит лизинг. О его особенностях рассказывает глава правления НАК "Украгролизинг" Николай Шпак. Интервью…

https://economics.unian.net/rus/detail/52547

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Родина за плату» пишет – предпринимателям с советскими корнями, переехавшим в Россию, дадут льготы и прописку по программе переселения соотечественников. Другими способами вернуть активное население в РФ не удается…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/07/14/240447

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Также издание «Ведомости» в материале «В Москве сиесты не будет» пишет – аномальная жара в Москве продержится еще месяц, обещает Гидрометцентр. Главный санитарный врач уже предложил работодателям ввести сиесту. «Ведомости» попытались выяснить, какие меры принимают компании в связи с экстремальными погодными условиями…

http://www.vedomosti.ru/career/news/2010/07/14/1058110

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Издание «Известия» в публикации «Улыбнитесь, вас штрафуют» пишет о том, как работает новая система видеонаблюдения на дорогах России. Сейчас в Подмосковье 53 стационарных и 26 передвижных комплексов, которые работают в автоматическом режиме…

http://www.izvestia.ru/tmpcontent/articles/ulybnites_vas_shtrafuyut/

(УНИАН)