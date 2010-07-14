Главное на 14 июля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

ТЭК

Отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.

Соответствующее постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) Украины (№812 от 13 июля 2010 года) размещено на сайте комиссии. В этот же день постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.

В частности, отпускная цена на природный газ для абонентов, потребляющих не более 2,5 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, возрастет с 483,6 грн за тыс. куб. м до 725,4 грн за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 531,6 грн за 1 тыс. куб. м до 798 грн за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не более 6 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, увеличится с 732 грн. за тыс. куб. м до 1098 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 805,2 грн. за тыс. куб. м до 1207,8 грн. за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих не более 12 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, возрастет с 1498,8 грн. за тыс. куб. м до 2248,2 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 1648,2 грн. за тыс. куб. м до 2473,2 грн. за тыс. куб. м.

Цена на газ для абонентов, потребляющих более 12 тыс. куб. м в год при наличии счетчика, увеличится с 1790,4 грн. за тыс. куб. м до 2685,6 грн. за тыс. куб. м, при отсутствии счетчика - с 1968,6 грн. за тыс. куб. м до 2954,1 грн. за тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, действующая система дифференциации цен на природный газ для населения в зависимости от годового объема потребления, наличия или отсутствия прибора учета действует с 1 января 2007 года.

Последнее повышение отпускных цен на природный газ для населения, дифференцированных по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, состоялось 1 декабря 2008 года на 35%.

Населению поставляется природный газ украинского происхождения, добываемый предприятиями, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50%.

Постепенное повышение внутренних цен на природный газ до экономически обоснованного уровня является одним из обязательств Украины в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

***

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 13 июля, поднялись на фоне позитивных статданных от мировых компаний и прогноза по увеличению потребления энергоресурсов в следующем году, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil поднялась на 2,20 доллара - до 77,15 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,28 доллара - до 76,65 доллара за баррель.

Финансы

Совет министров по вопросам экономики и финансов Европейского Союза формально утвердил присоединение Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета 13 июля.

Как сообщал УНИАН, 17 июня лидеры ЕС на заседании Европейского Совета открыли “зеленый свет” для присоединения Эстонии к зоне евро.

8 июня этого года Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС поддержал присоединение Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года.

К зоне евро с января 2009 года принадлежат 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.

***

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 7,9005/7,9040 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2586/0,2588, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0325/10,0395.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2695/1,2697 (вторник — 1,2538/1,2540).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9032.

***

Кабинет министров Украины в текущем году направит на завершение строительства «Мистецького арсенала» 125 млн. грн.

Об этом говорится в уточнении к постановлению Кабмина №420 «Вопросы использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда для поддержки материально-технической базы Государственного управления делами» от 31 мая 2010 г., опубликованном в газете «Урядовый курьер»(№127).

Согласно сообщению, средства на завершение строительства выделяются из государственного бюджета.

Напомним, данным постановлением предусматривалось перераспределение средств Стабфонда в сумме 75 млн. грн. путем уменьшения объема расходов, предусмотренных для завершения строительства «Мистецького арсенала» в соответствии с Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и увеличения расходов по направлению «другие расходы», направив их на поддержку материально-технической базы Государственного управления делами (ГУД).

Правительство также поручило выделить ГУД на безвозвратной основе средства Стабфонда в сумме 75 млн. грн. за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) приостановил продажу и снял с сегодняшних торгов на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) 25% акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Об этом говорится в приказе ФГИУ от 14 июля 2010 года №992.

Согласно приказу, ФГИУ приостановил продажу акций «Сумыоблэнерго», «учитывая конъюнктуру фондового рынка Украины и результаты приватизации энергораспределительных компаний, с целью создания соответствующих условий для привлечения инвесторов и выполнения плановых заданий по поступлению средств в Государственный бюджет».

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины планировал провести 14 июля на УМВБ аукционные торги по продаже 25%-ого госпакета акций ОАО «Сумыоблэнерго».

Планировалось, что реализуемый госпакет будет разбит на 25 лотов, из них 24 лота - по 1 млн. 800 тыс. шт. акций в каждом, еще в одном лоте количество акций составит 1 млн. 81 тыс. 375 штук. Соответственно, общая начальная стоимость 24 лотов составила 105 млн. 593 тыс. грн., еще одного лота – 2 млн. 643 тыс. грн. Стартовая цена одной акции составила 2,4443 грн.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области. Уставный капитал общества составляет 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО «Сумыоблэнерго» управляет государство в лице Фонда госимущества.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises, которым принадлежат пакеты 24,99% и 24,89% соответственно. Еще 18,50% акций принадлежат UA Energy Distribution Holding Limited (Кипр).

Мобильная связь

Популярный в мире телефон марки iPhone в Украине не сертифицирован и не может использоваться. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

В сообщении отмечается, что в украинских интернет-магазинах появилось много предложений о продаже современной марки мобильных телефонов iPhone по выгодным ценам.

По данным УГЦР, несколько дней назад в СМИ появилось сообщение, что телефоны этой марки (предполагаемая цена - от 2000 до 2700 долл. за аппарат, а в США официальная цена новинки - от 199 до 299 долл.) поступят в официальную продажу как минимум через неделю.

Украинский государственный центр радиочастот в очередной раз предостерегает граждан от покупки телефонов марки iPhone в украинских магазинах.

«Продавцы теневого рынка в который раз пытаются подсунуть украинцам нелегальный товар, который через несколько месяцев может стать ненужным вам и превратиться в дорогую игрушку», - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации УГЦР, iPhone на сегодняшний день у нас не сертифицирован, а потому, согласно законодательству, не может ввозиться на территорию Украины и реализовываться через торговую сеть. А при подключении к сети оператор внесет этот телефон в так называемый серый список и впоследствии навсегда прекратит его обслуживание.

Без проблем будут работать в Украине только те телефоны марки iPhone, которые ввезены гражданами из-за границы или получены ими в международных почтовых отправлениях для собственных потребностей (напоминаем, что можно ввезти два телефона).

Эти телефоны должны быть зарегистрированы в обобщенной базе данных кодов IMEI мобильных терминалов, которые ведет Украинский государственный центр радиочастот.

УГЦР также сообщил, что 13 июня 2010 года вступил в силу Закон Украины № 2299 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора в отрасли связи”. Закон предусматривает, в частности, дополнительные полномочия для Государственной инспекции связи относительно проведения проверок субъектов ведения хозяйства, в т.ч. и соблюдения ими условий реализации средств связи.

В УГЦР отметили, что субъекты ведения хозяйства, согласно соответствующим решениям Национальной комиссии по вопросам регулирования связи, имеют право осуществлять реализацию только тех радиоэлектронных и излучательных устройств, которые отвечают установленным законодательством условиям их применения в Украине.

Погода

Из-за жаркой погоды в столице, которая ожидается в ближайшие выходные дни и негативно влияет на состояние здоровья людей, а также на качество продуктов питания, которые быстро портятся (мясо и мясные изделия, колбасы, свежая рыба и рыбопродукты, молоко и молочная продукция и т. п.), Главным управлением по вопросам торговли и быта КГГА принято решение об отмене ярмарок, запланированных на 17 июля 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пресс-служба напоминает, что в субботу, 17 июля, ярмарки должны были состояться: в Дарницком районе по ул. Руденко и в Подольском районе на пр. Правды, 5-11.

***

Завтра в западных областях Украины, в Винницкой, Одесской областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с, днем в карпатском регионе и в Крыму местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер в Украине ожидается преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в Прикарпатье 25-30°; в Карпатах ночью 13-18°, днем 17-22°.

В Киевской области в четверг без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°. В Киеве температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 25°.

(УНИАН)